Аналитики рассказали, снизятся ли цены на новостройки в Перми

Объектив.рф: снижения цен на новостройки в Перми в ближайшее время не будет
© Служба новостей «URA.RU»
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За год цены на строящиеся квартиры выросли на 13%
За год цены на строящиеся квартиры выросли на 13% Фото:

В первом квартале 2025 года в Перми цены на первичном рынке жилья не будут снижаться. Причиной этому стала не только высокая ключевая ставка, но и увеличение себестоимости строительства, рассказала URA.RU руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

«В целом перспектива первых кварталов 2025 года не предполагает быстрого восстановления рынка и снижения цен на новостройки по объективным причинам. На это указывает высокая ключевая ставка, нестабильный курс рубля и текущий уровень инфляции», — отметила Чернецкая.

Она добавила, что в Перми за год стоимость квадратного метра в строящихся домах выросла на 13%. В январе 2025 года «квадрат» в среднем продают за 152 тысячи рублей. При этом в четвертом квартале 2024 года аналитики наблюдали стагнацию цен.

Ранее URA.RU рассказало, что на вторичном рынке жилья квартиры стали дешевле. В январе 2025 года средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2%.

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В первом квартале 2025 года в Перми цены на первичном рынке жилья не будут снижаться. Причиной этому стала не только высокая ключевая ставка, но и увеличение себестоимости строительства, рассказала URA.RU руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая. «В целом перспектива первых кварталов 2025 года не предполагает быстрого восстановления рынка и снижения цен на новостройки по объективным причинам. На это указывает высокая ключевая ставка, нестабильный курс рубля и текущий уровень инфляции», — отметила Чернецкая. Она добавила, что в Перми за год стоимость квадратного метра в строящихся домах выросла на 13%. В январе 2025 года «квадрат» в среднем продают за 152 тысячи рублей. При этом в четвертом квартале 2024 года аналитики наблюдали стагнацию цен. Ранее URA.RU рассказало, что на вторичном рынке жилья квартиры стали дешевле. В январе 2025 года средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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