Аналитики рассказали, снизятся ли цены на новостройки в Перми

В первом квартале 2025 года в Перми цены на первичном рынке жилья не будут снижаться. Причиной этому стала не только высокая ключевая ставка, но и увеличение себестоимости строительства, рассказала URA.RU руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.
«В целом перспектива первых кварталов 2025 года не предполагает быстрого восстановления рынка и снижения цен на новостройки по объективным причинам. На это указывает высокая ключевая ставка, нестабильный курс рубля и текущий уровень инфляции», — отметила Чернецкая.
Она добавила, что в Перми за год стоимость квадратного метра в строящихся домах выросла на 13%. В январе 2025 года «квадрат» в среднем продают за 152 тысячи рублей. При этом в четвертом квартале 2024 года аналитики наблюдали стагнацию цен.
Ранее URA.RU рассказало, что на вторичном рынке жилья квартиры стали дешевле. В январе 2025 года средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2%.
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