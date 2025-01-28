Средняя стоимость коттеджей в Челябинске 7 миллионов рублей

Цены на коттеджи рухнули из-за снижения спроса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в четвертом квартале 2024 года цены на коттеджи снизились с 9 миллионов 131 тысячи рублей до 7 миллионов 132 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость частных домов с 10 октября 2024 года по 5 декабря 2024 года снизилась с девяти миллионов 131 тысячи рублей до семит миллионов 132 тысяч рублей. За три месяца дома подешевели на один миллион 998 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Ранее в Челябинске после июля 2024 года начали падать продажи частных домов и земельных участков. Горожане из-за этого перестали повышать цены при продаже коттеджей. Соответственно начала снижаться и средняя цена на данные объекты.

Стоимость коттеджей снизилась с 9 до 7 миллионов рублей за объект Инфографика: сайт «Restate»