В Челябинске упали цены на коттеджи. Инфографика

Средняя стоимость коттеджей в Челябинске 7 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
Цены на коттеджи рухнули из-за снижения спроса Фото:

В Челябинске в четвертом квартале 2024 года цены на коттеджи снизились с 9 миллионов 131 тысячи рублей до 7 миллионов 132 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость частных домов с 10 октября 2024 года по 5 декабря 2024 года снизилась с девяти миллионов 131 тысячи рублей до семит миллионов 132 тысяч рублей. За три месяца дома подешевели на один миллион 998 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Ранее в Челябинске после июля 2024 года начали падать продажи частных домов и земельных участков. Горожане из-за этого перестали повышать цены при продаже коттеджей. Соответственно начала снижаться и средняя цена на данные объекты.

Стоимость коттеджей снизилась с 9 до 7 миллионов рублей за объект
Стоимость коттеджей снизилась с 9 до 7 миллионов рублей за объект

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В Челябинске в четвертом квартале 2024 года цены на коттеджи снизились с 9 миллионов 131 тысячи рублей до 7 миллионов 132 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость частных домов с 10 октября 2024 года по 5 декабря 2024 года снизилась с девяти миллионов 131 тысячи рублей до семит миллионов 132 тысяч рублей. За три месяца дома подешевели на один миллион 998 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. Ранее в Челябинске после июля 2024 года начали падать продажи частных домов и земельных участков. Горожане из-за этого перестали повышать цены при продаже коттеджей. Соответственно начала снижаться и средняя цена на данные объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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