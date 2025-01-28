Четырех человек спасли (архивное фото)
В Тюмени в квартире многоэтажки на улице Олимпиской произошел пожар, эвакуировали десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Горела одна из квартир на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Прибывшие на место вызова пожарные спасли из зоны задымления четырех человек, еще десять человек эвакуировали на свежий воздух», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена.
Пожар произошел в квартире на шестом этаже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!