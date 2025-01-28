В Тюмени четырех человек спасли из пожара в многоэтажке. Фото

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Четырех человек спасли (архивное фото)
Четырех человек спасли (архивное фото) Фото:

В Тюмени в квартире многоэтажки на улице Олимпиской произошел пожар, эвакуировали десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Горела одна из квартир на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Прибывшие на место вызова пожарные спасли из зоны задымления четырех человек, еще десять человек эвакуировали на свежий воздух», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена.

Пожар произошел в квартире на шестом этаже.
Пожар произошел в квартире на шестом этаже.
Фото:

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В Тюмени в квартире многоэтажки на улице Олимпиской произошел пожар, эвакуировали десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Горела одна из квартир на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Прибывшие на место вызова пожарные спасли из зоны задымления четырех человек, еще десять человек эвакуировали на свежий воздух», — говорится в сообщении пресс-службы.  Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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