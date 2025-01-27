Сенатор от ЯНАО Григорий Ледков уступит место президента федеральной ассоциации коренных народов (АКМНССиДВ РФ) своему коллеге — сенатору от ХМАО Александру Новьюхову. Такую версию озвучили источники агентства в политических кругах Ямала.
«Ледков не будет участвовать в выборах президента ассоциации этой весной. А кандидатура его оппонента Новьюхова напротив уже согласована на высшем уровне», — рассказали агентству собеседники.
Агентство обратилось к Григорию Ледкову за комментарием. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU сообщало о конфликте в АКМНССиДВ. Члены ассоциации, недовольные политикой руководства, обратились с жалобой в Минюст.
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