27 января 2025

Ямальского сенатора Ледкова заменят югорским коллегой на посту главы ассоциации КМНС. Инсайд

Сенатор от ЯНАО Ледков спустя 12 лет покинет пост главы АКМССиДВ РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледков руководит АКМНССиДВ РФ с 2013 года
Ледков руководит АКМНССиДВ РФ с 2013 года Фото:

Сенатор от ЯНАО Григорий Ледков уступит место президента федеральной ассоциации коренных народов (АКМНССиДВ РФ) своему коллеге — сенатору от ХМАО Александру Новьюхову. Такую версию озвучили источники агентства в политических кругах Ямала.

«Ледков не будет участвовать в выборах президента ассоциации этой весной. А кандидатура его оппонента Новьюхова напротив уже согласована на высшем уровне», — рассказали агентству собеседники.

Агентство обратилось к Григорию Ледкову за комментарием. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о конфликте в АКМНССиДВ. Члены ассоциации, недовольные политикой руководства, обратились с жалобой в Минюст.

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Сенатор от ЯНАО Григорий Ледков уступит место президента федеральной ассоциации коренных народов (АКМНССиДВ РФ) своему коллеге — сенатору от ХМАО Александру Новьюхову. Такую версию озвучили источники агентства в политических кругах Ямала. «Ледков не будет участвовать в выборах президента ассоциации этой весной. А кандидатура его оппонента Новьюхова напротив уже согласована на высшем уровне», — рассказали агентству собеседники. Агентство обратилось к Григорию Ледкову за комментарием. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало о конфликте в АКМНССиДВ. Члены ассоциации, недовольные политикой руководства, обратились с жалобой в Минюст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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