Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» высказался об аресте «сооснователя группы»

Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций»: каждые пару лет Бурдин кидается на кого-то

28 января 2025 в 19:43 Размер текста - 17 +

Бобунец (на фото) опроверг авторство Бурдина к песням «Смысловых галлюцинаций» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певец и экс-лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец опроверг отношение задержанного поэта Владимира Бурдина к авторству песен, заявив, что он «каждые пару лет кидается на кого-нибудь с ножом». Об этом музыкант написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Каждые пару лет Бурдин кидается на кого-нибудь с ножом, и по всем медиа начинается вот эта песня про „сооснователя“ и „автора“. Ребята, да ведь этот человек уже с 1991-го не имел отношения к группе „Смысловые Галлюцинации“, и, конечно, он не является автором песни „Вечно молодой“, ее я написал только в 1998-м», — пояснил Бобунец. Владимира Бурдина отправили в СИЗО за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». Для него это не первый случай, связанный с нарушением закона, — он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению). Певец основал группу «Смысловые галлюцинации» вместе с Сергеем Бобунцом в 1989 году. Однако через два года музыкальная карьера внезапно прерывается, когда Бурдин и барабанщик Дмитрий Шитлин крадут звукоусилительную аппаратуру из музыкального училища им. Чайковского ради выступлений. К чему это привело, URA.RU рассказывает в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец и экс-лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец опроверг отношение задержанного поэта Владимира Бурдина к авторству песен, заявив, что он «каждые пару лет кидается на кого-нибудь с ножом». Об этом музыкант написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Каждые пару лет Бурдин кидается на кого-нибудь с ножом, и по всем медиа начинается вот эта песня про „сооснователя“ и „автора“. Ребята, да ведь этот человек уже с 1991-го не имел отношения к группе „Смысловые Галлюцинации“, и, конечно, он не является автором песни „Вечно молодой“, ее я написал только в 1998-м», — пояснил Бобунец. Владимира Бурдина отправили в СИЗО за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». Для него это не первый случай, связанный с нарушением закона, — он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению). Певец основал группу «Смысловые галлюцинации» вместе с Сергеем Бобунцом в 1989 году. Однако через два года музыкальная карьера внезапно прерывается, когда Бурдин и барабанщик Дмитрий Шитлин крадут звукоусилительную аппаратуру из музыкального училища им. Чайковского ради выступлений. К чему это привело, URA.RU рассказывает в отдельном материале.