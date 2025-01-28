Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» высказался об аресте «сооснователя группы»

Певец и экс-лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец опроверг отношение задержанного поэта Владимира Бурдина к авторству песен, заявив, что он «каждые пару лет кидается на кого-нибудь с ножом». Об этом музыкант написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Каждые пару лет Бурдин кидается на кого-нибудь с ножом, и по всем медиа начинается вот эта песня про „сооснователя“ и „автора“. Ребята, да ведь этот человек уже с 1991-го не имел отношения к группе „Смысловые Галлюцинации“, и, конечно, он не является автором песни „Вечно молодой“, ее я написал только в 1998-м», — пояснил Бобунец.
Владимира Бурдина отправили в СИЗО за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». Для него это не первый случай, связанный с нарушением закона, — он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).
Певец основал группу «Смысловые галлюцинации» вместе с Сергеем Бобунцом в 1989 году. Однако через два года музыкальная карьера внезапно прерывается, когда Бурдин и барабанщик Дмитрий Шитлин крадут звукоусилительную аппаратуру из музыкального училища им. Чайковского ради выступлений. К чему это привело, URA.RU рассказывает в отдельном материале.
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