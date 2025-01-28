В НХЛ заявили, что пока «рано говорить» об участии РФ в Кубке мира-2028

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Неизвестно, будут ли российские хоккеисты участвовать в Кубке мира-2028
Неизвестно, будут ли российские хоккеисты участвовать в Кубке мира-2028 Фото:

На данный момент рано говорить об участии российских хоккеистов в Кубке мира 2028 года. Об этом сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

«Пока рано говорить об участии сборной России в турнире», — заявил Дэйли. Его слова передает ТАСС. 

Ранее журналист телеканала TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков планируют организовать Кубок мира-2028 без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Ожидается, что анонс о проведении турнира будет сделан в рамках предстоящего чемпионата четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Последний раз Кубок мира был проведен в 2016 году, где российская команда дошла до полуфинала. С февраля 2022 года спортивные коллективы России не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за конфликта на Украине.

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На данный момент рано говорить об участии российских хоккеистов в Кубке мира 2028 года. Об этом сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли. «Пока рано говорить об участии сборной России в турнире», — заявил Дэйли. Его слова передает ТАСС.  Ранее журналист телеканала TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков планируют организовать Кубок мира-2028 без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Ожидается, что анонс о проведении турнира будет сделан в рамках предстоящего чемпионата четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Последний раз Кубок мира был проведен в 2016 году, где российская команда дошла до полуфинала. С февраля 2022 года спортивные коллективы России не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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