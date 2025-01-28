В НХЛ заявили, что пока «рано говорить» об участии РФ в Кубке мира-2028

На данный момент рано говорить об участии российских хоккеистов в Кубке мира 2028 года. Об этом сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.
«Пока рано говорить об участии сборной России в турнире», — заявил Дэйли. Его слова передает ТАСС.
Ранее журналист телеканала TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков планируют организовать Кубок мира-2028 без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Ожидается, что анонс о проведении турнира будет сделан в рамках предстоящего чемпионата четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.
Последний раз Кубок мира был проведен в 2016 году, где российская команда дошла до полуфинала. С февраля 2022 года спортивные коллективы России не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за конфликта на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.