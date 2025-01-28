Курганская Госавтоинспекция сообщила водителям об ухудшении дорожной обстановки

В связи с ухудшением погодных условий на территории региона Госавтоинспекция Курганской области напоминает водителям о необходимости соблюдения мер безопасности. Об этом предупреждает паблик ведомства в соцсетях.
Из-за плохой погоды автоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. «Снегопады и метели значительно ухудшили видимость на дорогах, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий», — сообщает курганская Госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте».
Водителей призвали быть предельно внимательными на дороге, выбирать скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий. Также важно помнить о безопасном дистанцировании и соблюдении бокового интервала между автомобилями. Молодым водителям следует особенно аккуратно совершать маневры в сложных погодных условиях. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы в темное время суток и переходить дорогу только в обозначенных местах.
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