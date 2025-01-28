Хоккеисты из Кургана проиграли в домашнем матче пышминскому клубу «Горняк УГМК»

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Курганские хоккеисты с поражения начали домашнюю серию
Курганские хоккеисты с поражения начали домашнюю серию Фото:

Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» с поражения начали новую домашнюю серию игр, не сумев победить верхнепышминский «Горняк УГМК». Об этом сообщает паблик команды из Курганской области.

ХК «Зауралье» — ХК «Горняк УГМК» 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Курганские хоккеисты не сумели победить одного из лидеров ВХЛ на своей площадке.

Первый период прошел в быстрой и обоюдоострой борьбе. Чуть удачливее были курганцы. На седьмой минуте сумел отличиться Кирилл Тагиров, замкнувший передачу Михаила Решетько.

Во втором периоде гости сумели перехватить инициативу. Сравнять счет смог Степан Борисов, а затем отличился Данил Мыльников. В третьем периоде забить никому из команд не удалось.

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Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» с поражения начали новую домашнюю серию игр, не сумев победить верхнепышминский «Горняк УГМК». Об этом сообщает паблик команды из Курганской области. ХК «Зауралье» — ХК «Горняк УГМК» 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Курганские хоккеисты не сумели победить одного из лидеров ВХЛ на своей площадке. Первый период прошел в быстрой и обоюдоострой борьбе. Чуть удачливее были курганцы. На седьмой минуте сумел отличиться Кирилл Тагиров, замкнувший передачу Михаила Решетько. Во втором периоде гости сумели перехватить инициативу. Сравнять счет смог Степан Борисов, а затем отличился Данил Мыльников. В третьем периоде забить никому из команд не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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