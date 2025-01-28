Хоккеисты из Кургана проиграли в домашнем матче пышминскому клубу «Горняк УГМК»

Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» с поражения начали новую домашнюю серию игр, не сумев победить верхнепышминский «Горняк УГМК». Об этом сообщает паблик команды из Курганской области.
ХК «Зауралье» — ХК «Горняк УГМК» 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Курганские хоккеисты не сумели победить одного из лидеров ВХЛ на своей площадке.
Первый период прошел в быстрой и обоюдоострой борьбе. Чуть удачливее были курганцы. На седьмой минуте сумел отличиться Кирилл Тагиров, замкнувший передачу Михаила Решетько.
Во втором периоде гости сумели перехватить инициативу. Сравнять счет смог Степан Борисов, а затем отличился Данил Мыльников. В третьем периоде забить никому из команд не удалось.
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