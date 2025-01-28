Часы «Судного дня» перевели на одну секунду ближе к «ядерной полуночи» — теперь время на них составляет 89 секунд. Это самое минимальное значение, сообщил председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниэл Холтс.
«Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир», — заявил Холтс. Он сообщил об этом во время трансляции перевода стрелок часов, которая проходит на сайте организации Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков»).
Часы «Судного дня» — это символический индикатор, разработанный в 1947 году группой ученых, специализирующихся на атомной энергетике. Он демонстрирует степень опасности, угрожающей человечеству. Отсчет минут до наступления «ядерной полуночи» отражает уровень напряженности в международных отношениях, где полночь олицетворяет наступление ядерной катастрофы. Так, 24 января часы остановились на значении в 90 секунд.
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