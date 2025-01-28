Путин заявил, что пока не получилось полностью пересадить чиновников на российские авто

Путин: пересаживание чиновников на российские авто необходимо довести до конца
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Путин заявил, что государство продолжит работу по пересаживанию госдеятелей на отечественные авто
Путин заявил, что государство продолжит работу по пересаживанию госдеятелей на отечественные авто Фото:

Необходимо довести до конца процесс пересаживания чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается госкомпаний, и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины», — заявил Владимир Путин в ходе общения с работниками «АвтоВАЗа». По его словам, несмотря на решение пересадить всех чиновников на российский автопром, принятое правительством РФ в конце 2024 года, этот процесс выполнен не до конца. 

Проблемой здесь является трудность в классификации автомобилей — какая машина является произведенной в РФ и какой степень локализации допустим, отметил глава государства. При этом он добавил, что вместе со специалистами лично занимается составлением критериев, поскольку у него есть представление о том, как определять уровень локализации автомобиля. Путин подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится, и таким образом государство будет поддерживать отечественный автопром.

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Необходимо довести до конца процесс пересаживания чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Что касается госкомпаний, и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины», — заявил Владимир Путин в ходе общения с работниками «АвтоВАЗа». По его словам, несмотря на решение пересадить всех чиновников на российский автопром, принятое правительством РФ в конце 2024 года, этот процесс выполнен не до конца.  Проблемой здесь является трудность в классификации автомобилей — какая машина является произведенной в РФ и какой степень локализации допустим, отметил глава государства. При этом он добавил, что вместе со специалистами лично занимается составлением критериев, поскольку у него есть представление о том, как определять уровень локализации автомобиля. Путин подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится, и таким образом государство будет поддерживать отечественный автопром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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