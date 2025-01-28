В Перми пассажиры трамвая на маршруте №5 вечером 28 января долгое время не могли дождаться своего транспорта. Тому причиной стал легковой автомобиль, застрявший на занесенных снегом путях по улице Куйбышева, пояснили очевидцы.
«ДТП на пересечении с улицей Глеба Успенского. Машина застряла и перекрыла проезд трамваям», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Пермь».
Очевидцы рассказали, что инцидент произошел у дома №?54 по улице Куйбышева. Сейчас движение свободно. Автомобиль вытащил эвакуатор. По данным экстренных служб, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее URA.RU писало о фуре, перекрывшей трассу между Пермью и Екатеринбургом. Водитель грузовика не справился с заносом и влетел в ограждение, перекрыв проезд.
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