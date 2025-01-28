Застрявшая на путях в Перми легковушка заблокировала дорогу трамваю. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О происшествии с пермским трамваем сообщили очевидцы
О происшествии с пермским трамваем сообщили очевидцы Фото:

В Перми пассажиры трамвая на маршруте №5 вечером 28 января долгое время не могли дождаться своего транспорта. Тому причиной стал легковой автомобиль, застрявший на занесенных снегом путях по улице Куйбышева, пояснили очевидцы.

«ДТП на пересечении с улицей Глеба Успенского. Машина застряла и перекрыла проезд трамваям», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Пермь».

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел у дома №?54 по улице Куйбышева. Сейчас движение свободно. Автомобиль вытащил эвакуатор. По данным экстренных служб, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее URA.RU писало о фуре, перекрывшей трассу между Пермью и Екатеринбургом. Водитель грузовика не справился с заносом и влетел в ограждение, перекрыв проезд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пассажиры трамвая на маршруте №5 вечером 28 января долгое время не могли дождаться своего транспорта. Тому причиной стал легковой автомобиль, застрявший на занесенных снегом путях по улице Куйбышева, пояснили очевидцы. «ДТП на пересечении с улицей Глеба Успенского. Машина застряла и перекрыла проезд трамваям», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Пермь». Очевидцы рассказали, что инцидент произошел у дома №?54 по улице Куйбышева. Сейчас движение свободно. Автомобиль вытащил эвакуатор. По данным экстренных служб, в результате происшествия никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о фуре, перекрывшей трассу между Пермью и Екатеринбургом. Водитель грузовика не справился с заносом и влетел в ограждение, перекрыв проезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...