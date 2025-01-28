На 183-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом водитель фуры не справился с заносом и влетел в ограждение, перекрыв проезд. На участке организовали реверсивное движение, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на металлическое дорожное ограждение», — говорится в сообщении. Авария случилась возле Ачита.
В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП инспекторы ДПС проводят процессуальные действия.
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