Попавшая в ДТП фура перекрыла Пермский тракт. Фото

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На месте работают инспекторы Фото:

На 183-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом водитель фуры не справился с заносом и влетел в ограждение, перекрыв проезд. На участке организовали реверсивное движение, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на металлическое дорожное ограждение», — говорится в сообщении. Авария случилась возле Ачита.

В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП инспекторы ДПС проводят процессуальные действия.

Фото:

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На 183-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом водитель фуры не справился с заносом и влетел в ограждение, перекрыв проезд. На участке организовали реверсивное движение, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на металлическое дорожное ограждение», — говорится в сообщении. Авария случилась возле Ачита. В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП инспекторы ДПС проводят процессуальные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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