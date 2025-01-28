Попавшая в ДТП фура перекрыла Пермский тракт. Фото

28 января 2025 в 17:11 Размер текста - 17 +

На месте работают инспекторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 183-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом водитель фуры не справился с заносом и влетел в ограждение, перекрыв проезд. На участке организовали реверсивное движение, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на металлическое дорожное ограждение», — говорится в сообщении. Авария случилась возле Ачита. В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП инспекторы ДПС проводят процессуальные действия. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 183-м километре трассы между Пермью и Екатеринбургом водитель фуры не справился с заносом и влетел в ограждение, перекрыв проезд. На участке организовали реверсивное движение, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на металлическое дорожное ограждение», — говорится в сообщении. Авария случилась возле Ачита. В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП инспекторы ДПС проводят процессуальные действия.