Бастрыкин возбудил уголовное дело на организацию по отлову животных в ХМАО

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Бастрыкин разберется с отловом бездомных собак в поселке Таежный
Бастрыкин разберется с отловом бездомных собак в поселке Таежный Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за бездействия организации по отлову бездомных животных в поселке Таежный (ХМАО). Дело в том, что вблизи школы и детского сада населенного пункта обитает стая агрессивных собак, однако никаких мер для обеспечения безопасности жителей не предпринимается. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к организации отлова безнадзорных собак в поселке Таежном… С января текущего года вблизи школы и детского сада обитает стая животных, проявляющая агрессию к прохожим, в том числе несовершеннолетним. Кроме того, владельцы собак, допускающие нахождение своих питомцев на самовыгуле без намордников, к ответственности уполномоченными органами не привлекаются. Местные жители опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье детей», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту начата процессуальная проверка и вскоре будет возбуждено уголовное дело. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за бездействия организации по отлову бездомных животных в поселке Таежный (ХМАО). Дело в том, что вблизи школы и детского сада населенного пункта обитает стая агрессивных собак, однако никаких мер для обеспечения безопасности жителей не предпринимается. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к организации отлова безнадзорных собак в поселке Таежном… С января текущего года вблизи школы и детского сада обитает стая животных, проявляющая агрессию к прохожим, в том числе несовершеннолетним. Кроме того, владельцы собак, допускающие нахождение своих питомцев на самовыгуле без намордников, к ответственности уполномоченными органами не привлекаются. Местные жители опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье детей», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту начата процессуальная проверка и вскоре будет возбуждено уголовное дело. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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