28 января 2025

В Екатеринбурге накрыли «филиал Индии», где кормили студентов-медиков. Видео

В Екатеринбурге мигранты готовили еду в антисанитарных условиях
© Служба новостей «URA.RU»
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На кухне царила вонь и антисанитария
На кухне царила вонь и антисанитария Фото:

В Екатеринбурге остановили работу цеха в Железнодорожном районе, где повара из Индии готовили еду для своих земляков, обучающихся в Уральском государственном медуниверситете. На кухне, которая также служила спальней, царила антисанитария и жуткая вонь. Об этом в своем telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«Поварята здесь же спали, судя по ночлежке на полу, а помещение не было оборудовано ни вытяжкой, ни вентиляцией. В общем, это уже достаточно характеризует антисанитарное состояние помещения, — говорится в сообщении.

Также в цеху были найдены медицинские сертификаты на имя нескольких десятков других индийцев об отсутствии ВИЧ. Участковые отвезли поваров в отдел полиции №11. Там на иностранцев составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима пребывания в РФ» и 18.10 КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации».

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В Екатеринбурге остановили работу цеха в Железнодорожном районе, где повара из Индии готовили еду для своих земляков, обучающихся в Уральском государственном медуниверситете. На кухне, которая также служила спальней, царила антисанитария и жуткая вонь. Об этом в своем telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Поварята здесь же спали, судя по ночлежке на полу, а помещение не было оборудовано ни вытяжкой, ни вентиляцией. В общем, это уже достаточно характеризует антисанитарное состояние помещения, — говорится в сообщении. Также в цеху были найдены медицинские сертификаты на имя нескольких десятков других индийцев об отсутствии ВИЧ. Участковые отвезли поваров в отдел полиции №11. Там на иностранцев составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима пребывания в РФ» и 18.10 КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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