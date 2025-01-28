В Екатеринбурге остановили работу цеха в Железнодорожном районе, где повара из Индии готовили еду для своих земляков, обучающихся в Уральском государственном медуниверситете. На кухне, которая также служила спальней, царила антисанитария и жуткая вонь. Об этом в своем telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев.
«Поварята здесь же спали, судя по ночлежке на полу, а помещение не было оборудовано ни вытяжкой, ни вентиляцией. В общем, это уже достаточно характеризует антисанитарное состояние помещения, — говорится в сообщении.
Также в цеху были найдены медицинские сертификаты на имя нескольких десятков других индийцев об отсутствии ВИЧ. Участковые отвезли поваров в отдел полиции №11. Там на иностранцев составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима пребывания в РФ» и 18.10 КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации».
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