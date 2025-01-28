Пермяков позвали в Египет строить дома за зарплату в 300 000 рублей

Жителям Пермского края предложили работу в Египте на строительных объектах. Соискателям пообещали зарплату до 300 тысяч рублей, указано в описании вакансии.
«Работа для жителей Пермского края. Ведущая строительная компания из Египта, специализирующаяся на возведении монолитных зданий, набирает разнорабочих. Обязанности: выполнение вспомогательных работ на площадке, помощь в погрузке и разгрузке. Зарплата: от 250 000 до 300 000 рублей», — написано на сайте «Авито Работа».
Трудоустроенным сотрудникам бесплатно выдадут спецовку, в компании предусмотрено трехразовое питание, а выезды и перелеты к месту работы пообещали компенсировать в полном объеме. Для кандидатов, которым сложно ориентироваться на новом месте, могут быть организованы встречи на вокзалах и в аэропортах.
В прошлом году пермяков звали строить объекты атомной электростанции «Эль-Дабаа» в 320 километрах от Каира. За работу вахтовикам предлагали зарплату до 3,5 тысячи американских долларов. В пересчете на российские деньги — это порядка 320 тысяч рублей.
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