28 января 2025

Пермяков позвали в Египет строить дома за зарплату в 300 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Египетская строительная фирма набирает специалистов среди жителей Прикамья
Египетская строительная фирма набирает специалистов среди жителей Прикамья Фото:

Жителям Пермского края предложили работу в Египте на строительных объектах. Соискателям пообещали зарплату до 300 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Пермского края. Ведущая строительная компания из Египта, специализирующаяся на возведении монолитных зданий, набирает разнорабочих. Обязанности: выполнение вспомогательных работ на площадке, помощь в погрузке и разгрузке. Зарплата: от 250 000 до 300 000 рублей», — написано на сайте «Авито Работа».

Трудоустроенным сотрудникам бесплатно выдадут спецовку, в компании предусмотрено трехразовое питание, а выезды и перелеты к месту работы пообещали компенсировать в полном объеме. Для кандидатов, которым сложно ориентироваться на новом месте, могут быть организованы встречи на вокзалах и в аэропортах.

В прошлом году пермяков звали строить объекты атомной электростанции «Эль-Дабаа» в 320 километрах от Каира. За работу вахтовикам предлагали зарплату до 3,5 тысячи американских долларов. В пересчете на российские деньги — это порядка 320 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предложили работу в Египте на строительных объектах. Соискателям пообещали зарплату до 300 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Пермского края. Ведущая строительная компания из Египта, специализирующаяся на возведении монолитных зданий, набирает разнорабочих. Обязанности: выполнение вспомогательных работ на площадке, помощь в погрузке и разгрузке. Зарплата: от 250 000 до 300 000 рублей», — написано на сайте «Авито Работа». Трудоустроенным сотрудникам бесплатно выдадут спецовку, в компании предусмотрено трехразовое питание, а выезды и перелеты к месту работы пообещали компенсировать в полном объеме. Для кандидатов, которым сложно ориентироваться на новом месте, могут быть организованы встречи на вокзалах и в аэропортах. В прошлом году пермяков звали строить объекты атомной электростанции «Эль-Дабаа» в 320 километрах от Каира. За работу вахтовикам предлагали зарплату до 3,5 тысячи американских долларов. В пересчете на российские деньги — это порядка 320 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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