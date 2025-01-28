Парень прятал лицо под маской
В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга молодой парень ограбил пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Об этом рассказал очевидец.
«На Начдива Онуфриева, 10 неизвестный украл товары из пункта выдачи заказов Wildberries на сумму 40 тысяч рублей. Заявление в полицию написано! Если не хочешь портить себе репутацию, то приди и оплати товары!» — передает слова подписчика telegram-канал «Злой Екб».
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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