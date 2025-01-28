28 января 2025

В Екатеринбурге подросток нагло обокрал Wildberries на десятки тысяч. Видео

Молодой парень в балаклаве обокрал Wildberries в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Парень прятал лицо под маской
Парень прятал лицо под маской Фото:

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга молодой парень ограбил пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Об этом рассказал очевидец.

«На Начдива Онуфриева, 10 неизвестный украл товары из пункта выдачи заказов Wildberries на сумму 40 тысяч рублей. Заявление в полицию написано! Если не хочешь портить себе репутацию, то приди и оплати товары!» — передает слова подписчика telegram-канал «Злой Екб».

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга молодой парень ограбил пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Об этом рассказал очевидец. «На Начдива Онуфриева, 10 неизвестный украл товары из пункта выдачи заказов Wildberries на сумму 40 тысяч рублей. Заявление в полицию написано! Если не хочешь портить себе репутацию, то приди и оплати товары!» — передает слова подписчика telegram-канал «Злой Екб». Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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