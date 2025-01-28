28 января 2025

Зеленский обиделся на слова Путина о нелегитимности и переговорах

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский отверг условия России для начала мирных переговоров
Зеленский отверг условия России для начала мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о нелегитимности и невозможности участвовать в подписании документов. Глава киевского режима отверг условия Москвы и призвал союзников силой принудить РФ к миру.

«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — написал Зеленский в своем telegram-канале в ответ на готовность Путина провести переговоры с кем угодно, раз украинский президент утратил легитимность.

Глава российского государства в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину подчеркивал, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров. Напротив, Зеленский сам подписал указ, запрещающий любые переговоры с Москвой. По словам Путина, этот шаг является юридической ловушкой. Конфликт на Украине может завершиться в скорейшем времени, поскольку финансирование Киева и поставки боеприпасов ВСУ находятся под угрозой. Об этом Путин рассказал в интервью, подчеркнув, что суверенитет республики является почти нулевым.

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Украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о нелегитимности и невозможности участвовать в подписании документов. Глава киевского режима отверг условия Москвы и призвал союзников силой принудить РФ к миру. «Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — написал Зеленский в своем telegram-канале в ответ на готовность Путина провести переговоры с кем угодно, раз украинский президент утратил легитимность. Глава российского государства в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину подчеркивал, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров. Напротив, Зеленский сам подписал указ, запрещающий любые переговоры с Москвой. По словам Путина, этот шаг является юридической ловушкой. Конфликт на Украине может завершиться в скорейшем времени, поскольку финансирование Киева и поставки боеприпасов ВСУ находятся под угрозой. Об этом Путин рассказал в интервью, подчеркнув, что суверенитет республики является почти нулевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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