Украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о нелегитимности и невозможности участвовать в подписании документов. Глава киевского режима отверг условия Москвы и призвал союзников силой принудить РФ к миру.
«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — написал Зеленский в своем telegram-канале в ответ на готовность Путина провести переговоры с кем угодно, раз украинский президент утратил легитимность.
Глава российского государства в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину подчеркивал, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров. Напротив, Зеленский сам подписал указ, запрещающий любые переговоры с Москвой. По словам Путина, этот шаг является юридической ловушкой. Конфликт на Украине может завершиться в скорейшем времени, поскольку финансирование Киева и поставки боеприпасов ВСУ находятся под угрозой. Об этом Путин рассказал в интервью, подчеркнув, что суверенитет республики является почти нулевым.
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