Путин впервые назвал возможные сроки окончания СВО: главные заявления президента

Путин обозначил перспективы переговоры с Украиной и сроки окончания СВО

29 января 2025 в 00:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объяснил, когда завершится СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скорейшем времени, если прекратится финансирование Киева и поставки боеприпасов. По словам главы государства, в этом случае суверенитет Украины будет практически нулевой. О ходе СВО и стремлении Киева закончить конфликт он рассказал в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Президент России впервые предположил сроки окончания СВО «Думаю, что если прекратятся [у Украины] деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — отметил в интервью Владимир Путин. Владимир Путин заявил, что Украина с западными государствами не желают завершить конфликт Фото: Роман Наумов © URA.RU В декабре 2024 года президент РФ заявлял о стремлении страны к завершению конфликта. При этом не указал конкретные сроки его окончания, сказав, что задача номер один для России в 2025 году — решать все задачи СВО. Он отмечал, что Россия открыта для переговоров, но настаивает на выполнении определенных условий, включая вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. Исторический экскурс о переговорах с Киевом Переговоры между Россией и Украиной стартовали сразу после начала СВО в феврале 2022 года. По словам Путина, основным условием со стороны РФ стало требование о выходе Украины из ЛНР и ДНР. Это предложение являлось основой для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки в регионе. Легитимность Зеленского как президента вызывает вопросы Фото: Официальный сайт президента Украины «Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ЛНР из ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все на этом все закончится, никаких боевых действий», — сказал Путин. Президент объяснил, почему с Зеленским нельзя вести переговоры Путин отметил, что Зеленский как президент Украины уже потерял свою легитимность на момент подписания указов о запрете переговоров с Россией, что делает ведение диалога и дальнейшие договоренности недействительными. Чтобы диалог начался, декрет о запрете нужно отменить. Президент подчеркнул, что юридические механизмы для решения проблемы существуют, но пока нет желания со стороны Киева их применять. Это и является основной причиной, по которой Россия считает невозможным начало диалога на текущий момент. Запад предупреждал Россию о готовности воевать до последнего украинца Запад уговорил власти Киева продолжить участвовать в конфликте, что не является засекреченной информацией, отметил президент. «Как известно, приехал господин [Борис] Джонсон тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином [экс-президентом США Джо] Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну. А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну», — сказал Путин Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скорейшем времени, если прекратится финансирование Киева и поставки боеприпасов. По словам главы государства, в этом случае суверенитет Украины будет практически нулевой. О ходе СВО и стремлении Киева закончить конфликт он рассказал в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. «Думаю, что если прекратятся [у Украины] деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — отметил в интервью Владимир Путин. В декабре 2024 года президент РФ заявлял о стремлении страны к завершению конфликта. При этом не указал конкретные сроки его окончания, сказав, что задача номер один для России в 2025 году — решать все задачи СВО. Он отмечал, что Россия открыта для переговоров, но настаивает на выполнении определенных условий, включая вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. Переговоры между Россией и Украиной стартовали сразу после начала СВО в феврале 2022 года. По словам Путина, основным условием со стороны РФ стало требование о выходе Украины из ЛНР и ДНР. Это предложение являлось основой для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки в регионе. «Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ЛНР из ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все на этом все закончится, никаких боевых действий», — сказал Путин. Путин отметил, что Зеленский как президент Украины уже потерял свою легитимность на момент подписания указов о запрете переговоров с Россией, что делает ведение диалога и дальнейшие договоренности недействительными. Чтобы диалог начался, декрет о запрете нужно отменить. Президент подчеркнул, что юридические механизмы для решения проблемы существуют, но пока нет желания со стороны Киева их применять. Это и является основной причиной, по которой Россия считает невозможным начало диалога на текущий момент. Запад уговорил власти Киева продолжить участвовать в конфликте, что не является засекреченной информацией, отметил президент. «Как известно, приехал господин [Борис] Джонсон тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином [экс-президентом США Джо] Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну. А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну», — сказал Путин