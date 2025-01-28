В Свердловскую область вновь придет похолодание

Тепло радовало уральцев недолго — в Свердловской области снова ожидается холодная погода. Она продлится вплоть до утра четверга, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В ночь на среду циклон пересекал регион, проходя через его южную часть, и утром будет находиться уже над Зауральем. После отхода циклона на восток, расположится холодный гребень антициклона, который сместится на Урал со стороны ХМАО. При усилении его влияния осадки прекратятся. На юге (в том числе и в Екатеринбурге) пик потепления пришелся на ночные часы. К утру за холодным фронтом ветер сменит направление на северное, температура воздуха станет понижаться. Похолодание продолжится вплоть до утра четверга», — написал Пулин в своем telegram-канале.
Ночь на 30 января на Среднем Урале ожидается достаточно холодной, по северу и востоку до -22..-27. Впрочем, холод так и не сможет распространится за Уральские горы на запад, поэтому на крайнем юго-западе области в ночь на четверг будет достаточно тепло, до -5..-10. Екатеринбург окажется на условной границе тепла и холода.
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