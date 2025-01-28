28 января 2025

В Кургане продают бар, который недавно заставили переименоваться. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане продается бывший бар «Опиум».
В Кургане продается бывший бар «Опиум». Фото:

В Кургане анонсирована продажа бара «Опиум», который с 2025 года получил название «Свобода». Продажа начнется после 10 марта. Объявление опубликовано на популярном сайте. 

«Продам клуб в связи с переездом, низкая аренда, все вопросы при встрече, по телефону и в сообщениях ничего не обсуждаю. Продажа после 10 марта», — говорится в объявлении на сайте Авито. Сообщение о продаже появилось 23 января.

Продажа заведения ожидается после 10 марта
Продажа заведения ожидается после 10 марта
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что Бар «Опиум» в Кургане с 2025 года переименован в «Свобода». Источники сообщают, что это произошло из-за законодательства о пропаганде наркотиков.

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В Кургане анонсирована продажа бара «Опиум», который с 2025 года получил название «Свобода». Продажа начнется после 10 марта. Объявление опубликовано на популярном сайте.  «Продам клуб в связи с переездом, низкая аренда, все вопросы при встрече, по телефону и в сообщениях ничего не обсуждаю. Продажа после 10 марта», — говорится в объявлении на сайте Авито. Сообщение о продаже появилось 23 января. Ранее URA.RU сообщало, что Бар «Опиум» в Кургане с 2025 года переименован в «Свобода». Источники сообщают, что это произошло из-за законодательства о пропаганде наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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