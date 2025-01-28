Россиян предупредили, что они лишатся длинных выходных в марте и феврале

На День защитника Отечества и Международный женский день не будет привычных длинных выходных. Об этом заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
«23 февраля 2025 года выпадает на воскресенье, а это уже выходной день при стандартной рабочей неделе. Право на дополнительный день отдыха за этот праздник сохраняется, но он перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские праздники», — цитирует «Прайм» Дмитрия Дударева. Отмечается, что перенос выходных связан с необходимостью оптимизировать график отдыха.
Ровно так же получилось и с 8 марта 2025 года. Этот праздник тоже выпадает на выходные — на субботу. В связи с этим, чтобы компенсировать отсутствие дополнительного выходного в марте и обеспечить возможность более продолжительного отдыха, дополнительный выходной день за этот праздник будет перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, россияне смогут насладиться длинным уикендом в начале лета. Помимо этого, в преддверии праздника, 7 марта, продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час.
Количество выходных и рабочих дней влияет на выплаты во время отпуска. В материале URA.RU подробно расписана инструкция по тому, когда брать отдых и на что обращать внимание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.