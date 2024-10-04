Отдохнуть подольше, заработать побольше: самые выгодные даты для отпуска в 2025 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, касающееся праздничных и выходных дней на 2025 год. Соответствующий календарь был опубликован пресс-службой правительства. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, который поможет разобраться, в какие месяцы лучше и выгоднее всего планировать отпуск.
Ключевые даты для максимального отдыха
- Январь 2025. Отпуск 9 и 10 января (четверг и пятница) позволит совместить эти дни с новогодними каникулами, обеспечив 12 дней непрерывного отдыха.
- Конец апреля — начало мая 2025. Отпуск с 28 апреля по 7 мая (с понедельника по среду на две недели) включает в себя и майские праздники, которые дадут вам 16 дней подряд.
- Июнь 2025. Отпуск с 9 по 11 июня (с понедельника по среду) позволит включить внешние выходные для счета праздника Дня России, обеспечив девять дней непрерывного отдыха.
- Ноябрь 2025. Отпуск с 5 по 7 ноября (среда по пятница) даст вам восемь дней отдыха, сочетаясь с празднованием Дня народного единства.
Финансовые аспекты выбора времени для отпуска
Выбор месяца для отпуска влияет не только на продолжительность отдыха. Также это влияет на финансовую выгоду:
- Лучшие месяцы для отпуска с финансовой точкой зрения. Июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (22 рабочих дня). В эти месяцы за каждый отпуск вы зарабатываете больше денег из-за большего количества рабочих дней.
- Минимальное количество рабочих дней. Январь (17 рабочих дней), что делает его менее выгодным для длительного отпуска с точки зрения финансов.
Советы по планированию отпуска
Присоединение к выходным
Старайтесь присоединять отпуск к выходным и праздничным дням. Это позволить увеличить продолжительность отдыха без использования дополнительных отпускных дней.
Учет выплаты премии
Еще один существенный аспект — это даты выплаты премий и бонусов в вашей компании. Если выплаты происходят регулярно и в примерно одно и то же время, старайтесь планировать отпуск таким образом, чтобы взять его сразу после получения этих выплат. Это позволит вам не только насладиться отдыхом, но и существенно увеличить сумму отпускных.
Правильный расчет отпускных
Важно осознавать, что отпускные выплаты отличаются от заработной платы. Отпускные — это ваш средний дневной заработок, умноженный на общее количество дней, которые вы планируете провести в отпуске. Основное различие заключается в том, что заработная плата рассчитывается исходя из реально отработанных дней, тогда как отпускные выплаты осуществляются за календарные дни, не зависящие от графика работы.
Чтобы узнать, сколько вы получите за отпуск, выполните два шага:
- Разделите зарплату на 29,3 (среднее число дней в месяце).
- Умножьте результат на количество дней отпуска.
Пример: зарплата 75 000 рублей, отпуск 14 дней. Расчет: 75 000 / 29,3 ? 14 = 35 836 рублей — это отпускные.
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