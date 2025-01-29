Гладков: дрон ВСУ атаковал многоэтажку, есть пострадавший

В Грайвороне Белгородской области беспилотник ВСУ совершил атаку на многоквартирный дом, в результате чего один мирный житель получил ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчину с непроникающим ранением грудной клетки доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.
В результате атаки в двух квартирах выбиты окна, также повреждены четыре автомобиля. Дополнительная информация о последствиях уточняется, а оперативные службы проведут обследование в светлое время суток, заключил Гладков.
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