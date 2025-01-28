Скандальный силовик из ХМАО попал на деньги, став ресторатором

Экс-замглавы криминальной полиции Нижневартовска (ХМАО) Сулейман Гусейнов должен будет компенсировать ущерб клиентке своего ресторана «Меридиан», пострадавшей в результате падения с лестницы. Решение опубликовано в судебной картотеке дел.
«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Меридиан“ в пользу Дмитриевой О. А. компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 35 000 рублей, почтовые расходы в размере 286 рублей 27 копеек, а всего взыскать 215 286 рублей 27 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать», — указано в документе.
Скандальный силовик, которого в нулевых связывали с главой корпорации «Славтэк» Александром Петерманом, ушел из органов и попал в СИЗО после обвинения в превышении полномочий. Освободившись из СИЗО после снятия обвинений, он открыл заведение «Меридиан», где любят кутить местные элиты.
В декабре 2022 года посетительница поскользнулась на коврике и упала со ступеней на крыльце — пришлось даже обратиться к косметологу, шлифовать шрам и делать плазмолифтинг. За вред здоровью средней тяжести и моральный ущерб она потребовала миллион рублей. Однако суд умерил аппетиты, приняв во внимание нетрезвое состояние гостьи. Полностью отбиться от ущерба не удалось — подвела крутая лестница, которая не вписалась в СНиПы. Подполковник-ресторатор должен будет выплатить Дмитриевой всего 215 тысяч рублей — в апелляции решение первой инстанции осталось без изменений.
В 2014 году дочь Гусейнова Афелия стала жертвой мошенников-цыган. Они выманили у студентки 7,5 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!