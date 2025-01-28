28 января 2025

Скандальный силовик из ХМАО попал на деньги, став ресторатором

В заведении экс-замглавы криминальной полиции Нижневартовска пострадала клиентка
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшему замглавы криминальной полиции Нижневартовска Сулейману Гусейнову придется выплатить более 200 тысяч рублей за ущерб клиентке своего ресторана
Бывшему замглавы криминальной полиции Нижневартовска Сулейману Гусейнову придется выплатить более 200 тысяч рублей за ущерб клиентке своего ресторана Фото:

Экс-замглавы криминальной полиции Нижневартовска (ХМАО) Сулейман Гусейнов должен будет компенсировать ущерб клиентке своего ресторана «Меридиан», пострадавшей в результате падения с лестницы. Решение опубликовано в судебной картотеке дел.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Меридиан“ в пользу Дмитриевой О. А. компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 35 000 рублей, почтовые расходы в размере 286 рублей 27 копеек, а всего взыскать 215 286 рублей 27 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать», — указано в документе.

Скандальный силовик, которого в нулевых связывали с главой корпорации «Славтэк» Александром Петерманом, ушел из органов и попал в СИЗО после обвинения в превышении полномочий. Освободившись из СИЗО после снятия обвинений, он открыл заведение «Меридиан», где любят кутить местные элиты.

В декабре 2022 года посетительница поскользнулась на коврике и упала со ступеней на крыльце — пришлось даже обратиться к косметологу, шлифовать шрам и делать плазмолифтинг. За вред здоровью средней тяжести и моральный ущерб она потребовала миллион рублей. Однако суд умерил аппетиты, приняв во внимание нетрезвое состояние гостьи. Полностью отбиться от ущерба не удалось — подвела крутая лестница, которая не вписалась в СНиПы. Подполковник-ресторатор должен будет выплатить Дмитриевой всего 215 тысяч рублей — в апелляции решение первой инстанции осталось без изменений.

В 2014 году дочь Гусейнова Афелия стала жертвой мошенников-цыган. Они выманили у студентки 7,5 миллиона рублей.

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Экс-замглавы криминальной полиции Нижневартовска (ХМАО) Сулейман Гусейнов должен будет компенсировать ущерб клиентке своего ресторана «Меридиан», пострадавшей в результате падения с лестницы. Решение опубликовано в судебной картотеке дел. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Меридиан“ в пользу Дмитриевой О. А. компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 35 000 рублей, почтовые расходы в размере 286 рублей 27 копеек, а всего взыскать 215 286 рублей 27 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать», — указано в документе. Скандальный силовик, которого в нулевых связывали с главой корпорации «Славтэк» Александром Петерманом, ушел из органов и попал в СИЗО после обвинения в превышении полномочий. Освободившись из СИЗО после снятия обвинений, он открыл заведение «Меридиан», где любят кутить местные элиты. В декабре 2022 года посетительница поскользнулась на коврике и упала со ступеней на крыльце — пришлось даже обратиться к косметологу, шлифовать шрам и делать плазмолифтинг. За вред здоровью средней тяжести и моральный ущерб она потребовала миллион рублей. Однако суд умерил аппетиты, приняв во внимание нетрезвое состояние гостьи. Полностью отбиться от ущерба не удалось — подвела крутая лестница, которая не вписалась в СНиПы. Подполковник-ресторатор должен будет выплатить Дмитриевой всего 215 тысяч рублей — в апелляции решение первой инстанции осталось без изменений. В 2014 году дочь Гусейнова Афелия стала жертвой мошенников-цыган. Они выманили у студентки 7,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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