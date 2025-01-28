Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко вновь рискует не занять пост мэра. На этот раз причиной стали тесты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов Кургана.
«Каждый кандидат на пост главы города должен пройти собеседование в Москве, там же ему нужно сдать тесты. Вероятно, Науменко не сдал первые тесты, из-за чего мог затянуться первый конкурс на место главы Кургана. Сейчас он готовится сдать тесты повторно», — рассказывают URA.RU источники.
По одной из версий, такой же тест не сдала бывшая врио главы Анастасия Аргышева. По этой же причине самый первый конкурс пришлось отменить. Инсайдеры делятся, что эта попытка пройти собеседование в Москве для Науменко рискует стать последней. Якобы если он не сдаст тесты в этот раз, конкурс вновь будет отменен, а врип мэра больше не сможет участвовать в выборах.
Политолог Сергей Ширяев рассказал корреспонденту URA.RU еще одну версию. По его информации, чиновники должны получить переподготовку или второе высшее по специальности «Государственное и муниципальное управление». Это касается всех госслужащих, которые работают на руководящих должностях. И хотя у Науменко уже есть два образования, среди которых есть муниципальной управление, есть и те, кто считают, что чиновник едет в Москву доучиваться.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс должен стать третьим по счету. Пока известно, что в новых выборах точно будет участвовать Сидоров. О своем намерении он рассказал корреспонденту URA.RU. Про участие Антона Науменко пока неизвестно. В мэрии пояснили, что врип мэра примет решение до конца срока приема заявок. Новые выборы должны пройти в феврале-марте 2025 года. Желающие поучаствовать должны до 14 февраля принести документы конкурсной комиссии.
Ранее URA.RU писало, что временно исполняющий обязанности мэра Кургана Антон Науменко рискует не стать новым градоначальником. Другие инсайдеры уверены, что никому кроме Науменко мэром не стать.
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