28 января 2025

Тюменцы повально ищут новую работу

В Тюмени с начала года открыта или обновлена 51 тысяча резюме
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени женщины ищут новую работу чаще мужчин
В Тюмени женщины ищут новую работу чаще мужчин Фото:

Жители Тюменской области после новогодних праздников задумались о смене работы. В январе в регионе была открыта или обновлена 51 тысяча резюме, сообщают в рассылке аналитики рекрутингового сервиса hh.ru.

«По данным hh.ru, с 1 по 28 января 2025 года в Тюменской области было открыто или обновлено более 51 тысячи резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в этот период составила 68,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Чаще всего сменить работу пытаются менеджеры по продажам, за ними в рейтинге идут администраторы и руководители проектов. Также в десятку попали бухгалтеры, менеджеры по работе с партнерами, программисты, разработчики и упаковщики. Агентство уточняет, что женщины ищут новую работу чаще мужчин — среди соискателей их 51%.

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Жители Тюменской области после новогодних праздников задумались о смене работы. В январе в регионе была открыта или обновлена 51 тысяча резюме, сообщают в рассылке аналитики рекрутингового сервиса hh.ru. «По данным hh.ru, с 1 по 28 января 2025 года в Тюменской области было открыто или обновлено более 51 тысячи резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в этот период составила 68,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Чаще всего сменить работу пытаются менеджеры по продажам, за ними в рейтинге идут администраторы и руководители проектов. Также в десятку попали бухгалтеры, менеджеры по работе с партнерами, программисты, разработчики и упаковщики. Агентство уточняет, что женщины ищут новую работу чаще мужчин — среди соискателей их 51%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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