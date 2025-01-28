Автобус сбил ребенка на Ленинградском проспекте в Надыме (ЯНАО). Очевидцы сообщили URA.RU, что несовершеннолетнему понадобилась медицинская помощь.
«Это ребенок соседа. Сейчас в больнице лежит. Слава Богу, в себя пришел, но испугался сильно», — сообщил Роман Белый корреспонденту URA.RU в личной беседе.
Корреспондент агентства обратился в департамент здравоохранения ЯНАО и ГИБДД города Надыма. Инспектор ГАИ сообщил, что ДТП произошло 28 января в 17:25 в районе дома №11 по Ленинградскому проспекту.
«Водитель, управляя автобусом, выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил несовершеннолетнего пешехода. Мальчик не убедился, что переход для него будет безопасен», — сообщили в ГИБДД Надыма.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, ему оказана разовая медицинская помощь. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме, на 1-м Предпортовом проезде ребенок, перебегая дорогу, попал под «Тойоту» — это привело его к госпитализации. С начала года в регионе уже произошло 207 ДТП, в которых пострадали пять человек, включая двух детей.
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