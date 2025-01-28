28 января 2025

Преподавателя в Челябинске уволили за отказ проходить через металлодетектор

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники «КОБР» выявили значительные превышения напряженности магнитного поля в металлодетекторах-рамках
Сотрудники «КОБР» выявили значительные превышения напряженности магнитного поля в металлодетекторах-рамках Фото:

Преподавательницу иностранных языков Ксению уволили из челябинского государственного колледжа «Рост», где она проработала восемь лет, за отказ проходить через рамки металлодетектора. Об этом рассказала сама преподавательница.

«Это [прохождение через рамку] приравнивает меня к террористу, умаляет мою честь и достоинство. Кроме того, нет никаких исследований, которые подтверждают безопасность рамок», — рассказала Ксения, пишет сайт «74.ру».

Ксения попросила для себя альтернативный вход, но охранник отказал ей. В первый день она пролезла между входной группой и дверью. На выходе ей снова было предложено пройти через рамку. «Это никак не вяжется с требованиями безопасности», — говорит Ксения.

Чтобы отстоять право перемещаться свободно, преподавательница вызвала в колледж полицию. Полицейские поговорили с руководством, но директор заявил, что не обязан предоставлять женщине альтернативный проход. Через десять дней ее завели без рамки и ознакомили с приказом об увольнении.

В самом колледже говорят, что права Ксении не нарушали. Рамки установлены по требованиям безопасности — учебные заведения относятся к объектам второго класса опасности. В рамках трудового закона она должна соблюдать требования внутреннего распорядка колледжа. Альтернативный проход ей могли бы обеспечить в случае, если будет заключение врача, что ей нельзя проходить через металлодетектор. «Если, не дай бог, что-то случится, у нас спросят: почему 99,9% людей ходили через рамку, а один человек — нет. Она обратилась в полицию, прокуратуру — пусть нас рассудят. Мы действуем в интересах детей», — сказал юрисконсульт ЧГК «Рост» Анатолий Устинов.

Позднее в колледж пришли сотрудники «КОБР», которые давно изучают металлодетекторы. «Они выявили значительные превышения напряженности электрического и магнитного полей в металлодетекторах-рамках в большинстве торговых центров, школ, административных зданий и пунктах АЗС», — говорит Ксения. При этом представители Роспотребнадзора многократно публиковали противоположные исследования, согласно которым проход через рамки является безопасным.

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Преподавательницу иностранных языков Ксению уволили из челябинского государственного колледжа «Рост», где она проработала восемь лет, за отказ проходить через рамки металлодетектора. Об этом рассказала сама преподавательница. «Это [прохождение через рамку] приравнивает меня к террористу, умаляет мою честь и достоинство. Кроме того, нет никаких исследований, которые подтверждают безопасность рамок», — рассказала Ксения, пишет сайт «74.ру». Ксения попросила для себя альтернативный вход, но охранник отказал ей. В первый день она пролезла между входной группой и дверью. На выходе ей снова было предложено пройти через рамку. «Это никак не вяжется с требованиями безопасности», — говорит Ксения. Чтобы отстоять право перемещаться свободно, преподавательница вызвала в колледж полицию. Полицейские поговорили с руководством, но директор заявил, что не обязан предоставлять женщине альтернативный проход. Через десять дней ее завели без рамки и ознакомили с приказом об увольнении. В самом колледже говорят, что права Ксении не нарушали. Рамки установлены по требованиям безопасности — учебные заведения относятся к объектам второго класса опасности. В рамках трудового закона она должна соблюдать требования внутреннего распорядка колледжа. Альтернативный проход ей могли бы обеспечить в случае, если будет заключение врача, что ей нельзя проходить через металлодетектор. «Если, не дай бог, что-то случится, у нас спросят: почему 99,9% людей ходили через рамку, а один человек — нет. Она обратилась в полицию, прокуратуру — пусть нас рассудят. Мы действуем в интересах детей», — сказал юрисконсульт ЧГК «Рост» Анатолий Устинов. Позднее в колледж пришли сотрудники «КОБР», которые давно изучают металлодетекторы. «Они выявили значительные превышения напряженности электрического и магнитного полей в металлодетекторах-рамках в большинстве торговых центров, школ, административных зданий и пунктах АЗС», — говорит Ксения. При этом представители Роспотребнадзора многократно публиковали противоположные исследования, согласно которым проход через рамки является безопасным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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