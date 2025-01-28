Преподавателя в Челябинске уволили за отказ проходить через металлодетектор

Преподавательницу иностранных языков Ксению уволили из челябинского государственного колледжа «Рост», где она проработала восемь лет, за отказ проходить через рамки металлодетектора. Об этом рассказала сама преподавательница.
«Это [прохождение через рамку] приравнивает меня к террористу, умаляет мою честь и достоинство. Кроме того, нет никаких исследований, которые подтверждают безопасность рамок», — рассказала Ксения, пишет сайт «74.ру».
Ксения попросила для себя альтернативный вход, но охранник отказал ей. В первый день она пролезла между входной группой и дверью. На выходе ей снова было предложено пройти через рамку. «Это никак не вяжется с требованиями безопасности», — говорит Ксения.
Чтобы отстоять право перемещаться свободно, преподавательница вызвала в колледж полицию. Полицейские поговорили с руководством, но директор заявил, что не обязан предоставлять женщине альтернативный проход. Через десять дней ее завели без рамки и ознакомили с приказом об увольнении.
В самом колледже говорят, что права Ксении не нарушали. Рамки установлены по требованиям безопасности — учебные заведения относятся к объектам второго класса опасности. В рамках трудового закона она должна соблюдать требования внутреннего распорядка колледжа. Альтернативный проход ей могли бы обеспечить в случае, если будет заключение врача, что ей нельзя проходить через металлодетектор. «Если, не дай бог, что-то случится, у нас спросят: почему 99,9% людей ходили через рамку, а один человек — нет. Она обратилась в полицию, прокуратуру — пусть нас рассудят. Мы действуем в интересах детей», — сказал юрисконсульт ЧГК «Рост» Анатолий Устинов.
Позднее в колледж пришли сотрудники «КОБР», которые давно изучают металлодетекторы. «Они выявили значительные превышения напряженности электрического и магнитного полей в металлодетекторах-рамках в большинстве торговых центров, школ, административных зданий и пунктах АЗС», — говорит Ксения. При этом представители Роспотребнадзора многократно публиковали противоположные исследования, согласно которым проход через рамки является безопасным.
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