Замминистра Литвинов: цены на яйца в Челябинской области упадут

В Челябинской области цены на куриные яйца будут снижаться за счет увеличения выпуска продукции. Прогноз сделал первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.
«По ценам видим сегодня, что они снижаются. Это как раз из-за того, что в области накоплен на рынке достаточный объем яиц. Его выпуск увеличился, и в этом году в планах продолжить рост», — сказал Литвинов на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».
За 2024 год агропромышленный комплекс выпустил 1,6933 млрд штук яиц. Это на 50 млн штук, или на 3,1%, больше уровня 2023 года. Планы предполагают приращение на 25% к уровню 2021 года.
Развитие птицеводства в Челябинской области способствовало тому, что в 2024 году мяса птицы произвели больше 1,7 тысячи тонн, выпустив совокупно 238,2 тысячи тонн. Поскольку птицеводческие комплексы модернизируются, рост Литвинов оценил как небольшой, отметив, что в следующем периоде темпы ускорятся. Этому будет способствовать ввод в эксплуатацию обновленных объектов.
Для ускорения в регионе реализуют программу «капексов», когда власти компенсируют до трети затрат на строительство и модернизацию объектов. Одним из крупных проектов стало введение в строй в ноябре 2024 года племенного птицеводческого репродуктора первого порядка. Его компания «Ситно» построила в Кизильском районе. И если мясом птицы регион себя обеспечил, то теперь стоит задача сделать область самодостаточной по племенному стаду.
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