В Кургане автодилеры устроили массовые акции на продажу машин

В Кургане автодилеры запустили ряд масштабных акций на продажу автомобилей, предлагая значительные скидки и выгодные условия покупки. URA.RU собрало список салонов с акциями.
«В рамках акции в январе на модель LADA Granta предоставляется скидка в 100 000 рублей при оформлении кредита, а ежемесячный платеж составляет 7 000 рублей», — сообщается на сайте «Лада-Центр».
Также дилерский центр предусмотрел скидки до 20% для медицинских работников, педагогов и военнослужащих. Цены на новые машины:
- LADA Vesta седан — от 1 239 900 рублей;
- LADA Vesta SW Cross — от 1 511 900 рублей;
- LADA Granta седан — от 699 900 рублей;
- LADA Granta Cross — от 945 900 рублей;
- LADA Granta Drive Active — от 1 034 900 рублей;
- LADA Niva Trevel — от 1 198 900 рублей;
- LADA Largus фургон — от 1 670 000 рублей, универсал — от 1 660 000 рублей.
В дилерском центре «Dongfeng КП-Авто» действуют скидки до 491 000 рублей по программам trade-in, а минимальный платеж начинается от 12 900 рублей. Цены:
- Dongfeng Shine Max 2024 года — от 2 990 000 рублей;
- Dongfeng DFSK 500 Fengon 2024 года — от 2 199 000 рублей;
- Dongfeng DFSK ix7 2024 года — от 3 590 000 рублей;
- Dongfeng DFSK ix5 2024 года — от 2 390 000 рублей.
В «Чери Центр Авторегион 45» новый Tiggo 7 Pro Max можно приобрести с выгодой до 520 тысяч рублей. Примерные цены: Active — от 2 780 000 рублей, Ultra — от 3 370 000 рублей. Кроссоверы от «Оками Jetour» также доступны со скидками: модель X90 Plus подешевела с 3 400 000 до 2 700 000 рублей. В «Чанган Центр Курган» предлагаются скидки на модели по программе trade-in, включая кроссовер Changan UNI-K iDD — до 140 тысяч рублей. Цена — от 4 429 900 рублей.
В Кургане, несмотря на общий рост цен на автомобили, который, по прогнозам экспертов, может составить 30-50% в 2025 году, дилеры предлагают значительные скидки на новые автомобили. Эти акции, по всей видимости, являются временной мерой для стимулирования продаж в условиях возможного будущего подорожания авто — как новых, так и с пробегом.
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