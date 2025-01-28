28 января 2025

В Кургане автодилеры устроили массовые акции на продажу машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Скидки на некоторые новые машины доходят до 500 000 рублей
Скидки на некоторые новые машины доходят до 500 000 рублей Фото:

В Кургане автодилеры запустили ряд масштабных акций на продажу автомобилей, предлагая значительные скидки и выгодные условия покупки. URA.RU собрало список салонов с акциями. 

«В рамках акции в январе на модель LADA Granta предоставляется скидка в 100 000 рублей при оформлении кредита, а ежемесячный платеж составляет 7 000 рублей», — сообщается на сайте «Лада-Центр».

Также дилерский центр предусмотрел скидки до 20% для медицинских работников, педагогов и военнослужащих. Цены на новые машины:

  • LADA Vesta седан — от 1 239 900 рублей;
  • LADA Vesta SW Cross — от 1 511 900 рублей;
  • LADA Granta седан — от 699 900 рублей;
  • LADA Granta Cross — от 945 900 рублей;
  • LADA Granta Drive Active — от 1 034 900 рублей;
  • LADA Niva Trevel — от 1 198 900 рублей;
  • LADA Largus фургон — от 1 670 000 рублей, универсал — от 1 660 000 рублей.

В дилерском центре «Dongfeng КП-Авто» действуют скидки до 491 000 рублей по программам trade-in, а минимальный платеж начинается от 12 900 рублей. Цены:

  • Dongfeng Shine Max 2024 года — от 2 990 000 рублей;
  • Dongfeng DFSK 500 Fengon 2024 года — от 2 199 000 рублей;
  • Dongfeng DFSK ix7 2024 года — от 3 590 000 рублей;
  • Dongfeng DFSK ix5 2024 года — от 2 390 000 рублей.

В «Чери Центр Авторегион 45» новый Tiggo 7 Pro Max можно приобрести с выгодой до 520 тысяч рублей. Примерные цены: Active — от 2 780 000 рублей, Ultra — от 3 370 000 рублей. Кроссоверы от «Оками Jetour» также доступны со скидками: модель X90 Plus подешевела с 3 400 000 до 2 700 000 рублей. В «Чанган Центр Курган» предлагаются скидки на модели по программе trade-in, включая кроссовер Changan UNI-K iDD — до 140 тысяч рублей. Цена — от 4 429 900 рублей.

В Кургане, несмотря на общий рост цен на автомобили, который, по прогнозам экспертов, может составить 30-50% в 2025 году, дилеры предлагают значительные скидки на новые автомобили. Эти акции, по всей видимости, являются временной мерой для стимулирования продаж в условиях возможного будущего подорожания авто — как новых, так и с пробегом.

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В Кургане автодилеры запустили ряд масштабных акций на продажу автомобилей, предлагая значительные скидки и выгодные условия покупки. URA.RU собрало список салонов с акциями.  «В рамках акции в январе на модель LADA Granta предоставляется скидка в 100 000 рублей при оформлении кредита, а ежемесячный платеж составляет 7 000 рублей», — сообщается на сайте «Лада-Центр». Также дилерский центр предусмотрел скидки до 20% для медицинских работников, педагогов и военнослужащих. Цены на новые машины: В дилерском центре «Dongfeng КП-Авто» действуют скидки до 491 000 рублей по программам trade-in, а минимальный платеж начинается от 12 900 рублей. Цены: В «Чери Центр Авторегион 45» новый Tiggo 7 Pro Max можно приобрести с выгодой до 520 тысяч рублей. Примерные цены: Active — от 2 780 000 рублей, Ultra — от 3 370 000 рублей. Кроссоверы от «Оками Jetour» также доступны со скидками: модель X90 Plus подешевела с 3 400 000 до 2 700 000 рублей. В «Чанган Центр Курган» предлагаются скидки на модели по программе trade-in, включая кроссовер Changan UNI-K iDD — до 140 тысяч рублей. Цена — от 4 429 900 рублей. В Кургане, несмотря на общий рост цен на автомобили, который, по прогнозам экспертов, может составить 30-50% в 2025 году, дилеры предлагают значительные скидки на новые автомобили. Эти акции, по всей видимости, являются временной мерой для стимулирования продаж в условиях возможного будущего подорожания авто — как новых, так и с пробегом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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