28 января 2025

Цена «квадрата» в новостройках Челябинска стагнирует в начале 2025 года

В среднем новые квартиры в Челябинске продаются по 9,1 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость квартир в новостройках составляет 9,1 миллиона рублей
Средняя стоимость квартир в новостройках составляет 9,1 миллиона рублей Фото:

В Челябинске в начале января 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует, она составила 167 тысяч рублей за квадрат. При этом средняя стоимость квартир в новостройках составила 9,1 миллиона рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«Стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска стагнирует в начале 2025 года. На данный момент новые квартиры продаются по 167 тысяч рублей за „квадрат“, — сообщили в пресс-службе „Яндекс Недвижимость“.

В декабре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 1,3%, в январе 2025 года вновь снизилась на 1,6%. Средняя площадь квартир, продаваемых в новостройках, составила 56,5 кв. метра.

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В Челябинске в начале января 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует, она составила 167 тысяч рублей за квадрат. При этом средняя стоимость квартир в новостройках составила 9,1 миллиона рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «Стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска стагнирует в начале 2025 года. На данный момент новые квартиры продаются по 167 тысяч рублей за „квадрат“, — сообщили в пресс-службе „Яндекс Недвижимость“. В декабре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 1,3%, в январе 2025 года вновь снизилась на 1,6%. Средняя площадь квартир, продаваемых в новостройках, составила 56,5 кв. метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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