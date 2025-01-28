Цена «квадрата» в новостройках Челябинска стагнирует в начале 2025 года

В Челябинске в начале января 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует, она составила 167 тысяч рублей за квадрат. При этом средняя стоимость квартир в новостройках составила 9,1 миллиона рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«Стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска стагнирует в начале 2025 года. На данный момент новые квартиры продаются по 167 тысяч рублей за „квадрат“, — сообщили в пресс-службе „Яндекс Недвижимость“.
В декабре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 1,3%, в январе 2025 года вновь снизилась на 1,6%. Средняя площадь квартир, продаваемых в новостройках, составила 56,5 кв. метра.
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