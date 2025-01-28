Челябинским депутатам разрешат иметь двух помощников

Депутатам заксобрания Челябинской области, а также городских округов и районов региона, разрешат иметь по два помощника, работающих на возмездной основе. Проект закона, уточняющий эту норму, размещен на сайте заксобрания.
«Слова „иметь одного помощника, работающего по трудовому договору,“ заменить словами „помимо помощников, работающих на общественных началах, иметь не более двух помощников, работающих по трудовому договору и (или) оказывающих услуги по гражданско-правовому договору“», — говорится в тексте документа. Правом на двух помощников наделены депутаты независимо от того, избраны они по одномандатным округам или по партийным спискам.
Новшество закона заключается и в том, что, в отличие от действующей редакции закона, помощники депутатов смогут работать не только по трудовому, но и по гражданско-правовому договору. Окончательное решение, сколько помощников, работающих по договору, могут иметь районные и городские депутаты, закреплено за городскими и районными собраниями. Соответственно, они же будут определять объем финансирования, выделяемого на осуществление деятельности помощников депутатов.
Заксобрание региона рассмотрит законопроект 30 января. Если закон будет принят, он вступит в силу с момента его официального опубликования.
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