28 января 2025

Задержание бывшего свердловского топ-силовика связано с мигрантами

Арест экс-полицейского Халиулина связан с незаконной миграцией в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Офицеру вменяют посредничество во взятке Фото:

Задержание бывшего начальника уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №5 Руслана Халиулина может быть связано с незаконной миграцией. Такую версию URA.RU выдвинул источник, близкий к силовым структурам.

«По предварительным данным, Халиулина подозревают в передаче денег неким сотрудникам отдела по вопросам миграции ОП-12 Чкаловского района. Якобы он действовал в интересах людей, которые незаконно находятся в РФ», — сказал собеседник агентства.

Другой источник, знакомый с Халиулиным, сказал, что у офицера якобы были связи с цыганской диаспорой. «Не исключено, что в ОВМ ОП-12 он мог ходить, чтобы решать вопросы за кого-то из них», — считает собеседник агентства.

По данным URA.RU, в прошлую пятницу, 24 января, Халиулина арестовали до 20 марта. Ему вменяют посредничество во взятке в крупном размере. В пресс-службе регионального СУ СКР тему не комментируют.

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Задержание бывшего начальника уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №5 Руслана Халиулина может быть связано с незаконной миграцией. Такую версию URA.RU выдвинул источник, близкий к силовым структурам. «По предварительным данным, Халиулина подозревают в передаче денег неким сотрудникам отдела по вопросам миграции ОП-12 Чкаловского района. Якобы он действовал в интересах людей, которые незаконно находятся в РФ», — сказал собеседник агентства. Другой источник, знакомый с Халиулиным, сказал, что у офицера якобы были связи с цыганской диаспорой. «Не исключено, что в ОВМ ОП-12 он мог ходить, чтобы решать вопросы за кого-то из них», — считает собеседник агентства. По данным URA.RU, в прошлую пятницу, 24 января, Халиулина арестовали до 20 марта. Ему вменяют посредничество во взятке в крупном размере. В пресс-службе регионального СУ СКР тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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