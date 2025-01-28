Задержание бывшего свердловского топ-силовика связано с мигрантами

Арест экс-полицейского Халиулина связан с незаконной миграцией в Екатеринбурге

29 января 2025 в 12:01 Размер текста - 17 +

Офицеру вменяют посредничество во взятке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержание бывшего начальника уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №5 Руслана Халиулина может быть связано с незаконной миграцией. Такую версию URA.RU выдвинул источник, близкий к силовым структурам. «По предварительным данным, Халиулина подозревают в передаче денег неким сотрудникам отдела по вопросам миграции ОП-12 Чкаловского района. Якобы он действовал в интересах людей, которые незаконно находятся в РФ», — сказал собеседник агентства. Другой источник, знакомый с Халиулиным, сказал, что у офицера якобы были связи с цыганской диаспорой. «Не исключено, что в ОВМ ОП-12 он мог ходить, чтобы решать вопросы за кого-то из них», — считает собеседник агентства. По данным URA.RU, в прошлую пятницу, 24 января, Халиулина арестовали до 20 марта. Ему вменяют посредничество во взятке в крупном размере. В пресс-службе регионального СУ СКР тему не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание бывшего начальника уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №5 Руслана Халиулина может быть связано с незаконной миграцией. Такую версию URA.RU выдвинул источник, близкий к силовым структурам. «По предварительным данным, Халиулина подозревают в передаче денег неким сотрудникам отдела по вопросам миграции ОП-12 Чкаловского района. Якобы он действовал в интересах людей, которые незаконно находятся в РФ», — сказал собеседник агентства. Другой источник, знакомый с Халиулиным, сказал, что у офицера якобы были связи с цыганской диаспорой. «Не исключено, что в ОВМ ОП-12 он мог ходить, чтобы решать вопросы за кого-то из них», — считает собеседник агентства. По данным URA.RU, в прошлую пятницу, 24 января, Халиулина арестовали до 20 марта. Ему вменяют посредничество во взятке в крупном размере. В пресс-службе регионального СУ СКР тему не комментируют.