Картаполов раскрыл детали повышения военных пенсий в РФ

Комитет Госдумы готовит законопроект о повышении военных пенсий
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января 2025 года предлагается установить денежное довольствие для расчета пенсий на уровне 93,59%, заявил Картаполов
С 1 января 2025 года предлагается установить денежное довольствие для расчета пенсий на уровне 93,59%, заявил Картаполов Фото:

Комитет Госдумы по обороне в настоящее время разрабатывает законопроект, который предусматривает индексацию военных пенсий на 9,5%. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Картаполов.

«В целях исполнения решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%) правительством РФ подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму», — написал Картаполов в своем telegram-канале. Он добавил, что с 1 января 2025 года предлагается установить новый размер денежного довольствия для расчета пенсий на уровне 93,59%, что обеспечит рост реальной пенсии.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил провести эту индексацию задним числом, с 1 января 2025 года. Кроме того, планируется повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, что также отразится на пенсиях. Комитет продолжает работу по улучшению законодательства в этой области.

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Комитет Госдумы по обороне в настоящее время разрабатывает законопроект, который предусматривает индексацию военных пенсий на 9,5%. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Картаполов. «В целях исполнения решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%) правительством РФ подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму», — написал Картаполов в своем telegram-канале. Он добавил, что с 1 января 2025 года предлагается установить новый размер денежного довольствия для расчета пенсий на уровне 93,59%, что обеспечит рост реальной пенсии. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил провести эту индексацию задним числом, с 1 января 2025 года. Кроме того, планируется повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, что также отразится на пенсиях. Комитет продолжает работу по улучшению законодательства в этой области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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