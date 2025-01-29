Картаполов раскрыл детали повышения военных пенсий в РФ

Комитет Госдумы по обороне в настоящее время разрабатывает законопроект, который предусматривает индексацию военных пенсий на 9,5%. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Картаполов.
«В целях исполнения решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%) правительством РФ подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму», — написал Картаполов в своем telegram-канале. Он добавил, что с 1 января 2025 года предлагается установить новый размер денежного довольствия для расчета пенсий на уровне 93,59%, что обеспечит рост реальной пенсии.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил провести эту индексацию задним числом, с 1 января 2025 года. Кроме того, планируется повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, что также отразится на пенсиях. Комитет продолжает работу по улучшению законодательства в этой области.
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