28 января 2025

Два екатеринбуржца умерли, отравившись ядом

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспертиза показала, что мужчины погибли от неизвестного яда
Экспертиза показала, что мужчины погибли от неизвестного яда Фото:

Причиной смерти двух жителей Екатеринбурга, о которой сообщалось 27 января, стало отравление ядом. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Была проведена судмедэкспертиза. Результаты вскрытия показали, что мужчины отравились неизвестным ядом», — пояснил собеседник агентства. При этом, по его словам, рядом с телами были обнаружены наркотики и сильнодействующие медицинские препараты.

Мужчины были найдены мертвыми в квартире на улице Репина. Там они проводили время со своими подругами и выпивали. В какой-то момент им обоим стало плохо. Скорая заподозрила отравление героином и предложила проехать в больницу, но пациенты отказались. Спустя время оба товарища скончались. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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Причиной смерти двух жителей Екатеринбурга, о которой сообщалось 27 января, стало отравление ядом. Об этом URA.RU рассказал источник. «Была проведена судмедэкспертиза. Результаты вскрытия показали, что мужчины отравились неизвестным ядом», — пояснил собеседник агентства. При этом, по его словам, рядом с телами были обнаружены наркотики и сильнодействующие медицинские препараты. Мужчины были найдены мертвыми в квартире на улице Репина. Там они проводили время со своими подругами и выпивали. В какой-то момент им обоим стало плохо. Скорая заподозрила отравление героином и предложила проехать в больницу, но пациенты отказались. Спустя время оба товарища скончались. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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