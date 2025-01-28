Происшествия Два екатеринбуржца умерли, отравившись ядом 29 января 2025 в 12:19 Размер текста - 17 + Экспертиза показала, что мужчины погибли от неизвестного яда Фото: Илья Московец © URA.RU Причиной смерти двух жителей Екатеринбурга, о которой сообщалось 27 января, стало отравление ядом. Об этом URA.RU рассказал источник. «Была проведена судмедэкспертиза. Результаты вскрытия показали, что мужчины отравились неизвестным ядом», — пояснил собеседник агентства. При этом, по его словам, рядом с телами были обнаружены наркотики и сильнодействующие медицинские препараты. Мужчины были найдены мертвыми в квартире на улице Репина. Там они проводили время со своими подругами и выпивали. В какой-то момент им обоим стало плохо. Скорая заподозрила отравление героином и предложила проехать в больницу, но пациенты отказались. Спустя время оба товарища скончались. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Причиной смерти двух жителей Екатеринбурга, о которой сообщалось 27 января, стало отравление ядом. Об этом URA.RU рассказал источник. «Была проведена судмедэкспертиза. Результаты вскрытия показали, что мужчины отравились неизвестным ядом», — пояснил собеседник агентства. При этом, по его словам, рядом с телами были обнаружены наркотики и сильнодействующие медицинские препараты. Мужчины были найдены мертвыми в квартире на улице Репина. Там они проводили время со своими подругами и выпивали. В какой-то момент им обоим стало плохо. Скорая заподозрила отравление героином и предложила проехать в больницу, но пациенты отказались. Спустя время оба товарища скончались. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям