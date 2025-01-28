28 января 2025

«Изъяли 36 килограммов героина»: в Челябинске осудили ОПГ наркодилеров

В Челябинске к длительным срокам приговорили наркодилеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Наркодилеры приговорены к длительным срокам в колонии
Наркодилеры приговорены к длительным срокам в колонии Фото:

Металлургический райсуд Челябинска отправил на длительные сроки в колонию группировку наркодилеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, во время их задержания из оборота было изъято 36 килограммов героина.

«С января 2019 года по май 2021 года подсудимые вступили в созданное иностранным гражданином преступное сообщество. Они незаконно сбывали наркотические средства на территории различных субъектов РФ. Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 36 килограммов героина», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом все участники ОПГ были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил их к лишению свободы на срок от восьми лет до 12 с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Металлургический райсуд Челябинска отправил на длительные сроки в колонию группировку наркодилеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, во время их задержания из оборота было изъято 36 килограммов героина. «С января 2019 года по май 2021 года подсудимые вступили в созданное иностранным гражданином преступное сообщество. Они незаконно сбывали наркотические средства на территории различных субъектов РФ. Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 36 килограммов героина», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Судом все участники ОПГ были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил их к лишению свободы на срок от восьми лет до 12 с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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