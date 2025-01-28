«Изъяли 36 килограммов героина»: в Челябинске осудили ОПГ наркодилеров

Металлургический райсуд Челябинска отправил на длительные сроки в колонию группировку наркодилеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, во время их задержания из оборота было изъято 36 килограммов героина.
«С января 2019 года по май 2021 года подсудимые вступили в созданное иностранным гражданином преступное сообщество. Они незаконно сбывали наркотические средства на территории различных субъектов РФ. Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 36 килограммов героина», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Судом все участники ОПГ были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил их к лишению свободы на срок от восьми лет до 12 с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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