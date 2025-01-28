28 января 2025

Квартиры в новостройках Магнитогорска впервые за 10 лет стали просторнее

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Площадь квартир в городе в среднем выросла на десять «квадратов» Фото:

Квартиры в новостройках Магнитогорска впервые за последнее десятилетие в 2024 году по сравнению с 2023 стали просторнее. Средняя площадь жилой недвижимости выросла на 37,6 по 47,6 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«Квартиры в новостройках в городе Магнитогорск по итогам 2024 года увеличились в размере. Это произошло впервые за последнее десятилетие. В 2023 году средняя проданная квартира в городе была площадью 37,6 квадратных метров; в 2024 году 47,6 квадратных метров», — сообщается на сайте «Циан для профи».

Кроме того, площадь квартир в новых проектах увеличилась и целом по стране. В ЖК, стартовавших в 2024 году, средняя площадь лота превысила 52 квадратных метра против 51,3 квадратных метров в новинках 2023 года. Тренд на переход к компактным планировкам в масштабе страны, в целом, завершен. Этому способствовали запрет микроквартир в столицах и отмена льготной ипотеки «для всех», что позволило убрать с рынка избыточный инвестиционный спрос.

При этом самые просторные квартиры в новостройках продаются в Центре России и в Поволжье. Быстрее всего фиксируется рост площадей в промышленных городах.

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Квартиры в новостройках Магнитогорска впервые за последнее десятилетие в 2024 году по сравнению с 2023 стали просторнее. Средняя площадь жилой недвижимости выросла на 37,6 по 47,6 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости. «Квартиры в новостройках в городе Магнитогорск по итогам 2024 года увеличились в размере. Это произошло впервые за последнее десятилетие. В 2023 году средняя проданная квартира в городе была площадью 37,6 квадратных метров; в 2024 году 47,6 квадратных метров», — сообщается на сайте «Циан для профи». Кроме того, площадь квартир в новых проектах увеличилась и целом по стране. В ЖК, стартовавших в 2024 году, средняя площадь лота превысила 52 квадратных метра против 51,3 квадратных метров в новинках 2023 года. Тренд на переход к компактным планировкам в масштабе страны, в целом, завершен. Этому способствовали запрет микроквартир в столицах и отмена льготной ипотеки «для всех», что позволило убрать с рынка избыточный инвестиционный спрос. При этом самые просторные квартиры в новостройках продаются в Центре России и в Поволжье. Быстрее всего фиксируется рост площадей в промышленных городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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