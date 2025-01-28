28 января 2025

Истязатель убитого Далера Бобиева спустя два месяца вышел на свободу

Свердловчанин, получившего срок за истязания Далера Бобиева, отправился в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание в отношении Александра Наумова. Екатеринбург , наумов александр
Александра Наумова осудили 27 сентября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Екатеринбуржец Александр Наумов, осужденный на пять лет за жестокое обращение с приемным шестилетним мальчиком Далером Бобиевым, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Его определили в штурмовой отряд, поделился с журналистом URA.RU источник, знакомый с ходом громкого уголовного дела.

«Наумов отправился на спецоперацию в ноябре и был зачислен в штурмовую роту. С момента прибытия в ДНР на связь с близкими он не выходил», — отметил собеседник агентства. «Он решил участвовать в боевых действиях, чтобы сократить срок своего наказания».

Редакция URA.RU запросила комментарий у адвоката Жанны Калегиной, которая представляла интересы Наумова в суде. На момент публикации материала ответ не поступил.

26 июня 2023 года история о пропаже Далера потрясла общественность. Опекунша ребенка Вероника Наумова обратилась в СМИ с призывом о помощи, заявив, что мальчик ранее демонстрировал проблемы с психическим здоровьем, был замкнутым и уже пытался убежать из дома. Более тысячи человек приняли участие в масштабных поисковых мероприятиях. Спустя три дня после исчезновения тело Далера было обнаружено в спортивной сумке в гараже, который принадлежал семье Наумовых. 29 июня 2023 года опекуншу взяли под стражу, и она остается в СИЗО до сих пор. В ходе судебного разбирательства были допрошены многочисленные свидетели. Племянник семьи Даниил Егольников первоначально давал показания в качестве свидетеля, но позднее был признан одним из соучастников преступления. Супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам лишения свободы за истязания мальчика и лишен воинского звания. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Александр Наумов, осужденный на пять лет за жестокое обращение с приемным шестилетним мальчиком Далером Бобиевым, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Его определили в штурмовой отряд, поделился с журналистом URA.RU источник, знакомый с ходом громкого уголовного дела. «Наумов отправился на спецоперацию в ноябре и был зачислен в штурмовую роту. С момента прибытия в ДНР на связь с близкими он не выходил», — отметил собеседник агентства. «Он решил участвовать в боевых действиях, чтобы сократить срок своего наказания». Редакция URA.RU запросила комментарий у адвоката Жанны Калегиной, которая представляла интересы Наумова в суде. На момент публикации материала ответ не поступил. 26 июня 2023 года история о пропаже Далера потрясла общественность. Опекунша ребенка Вероника Наумова обратилась в СМИ с призывом о помощи, заявив, что мальчик ранее демонстрировал проблемы с психическим здоровьем, был замкнутым и уже пытался убежать из дома. Более тысячи человек приняли участие в масштабных поисковых мероприятиях. Спустя три дня после исчезновения тело Далера было обнаружено в спортивной сумке в гараже, который принадлежал семье Наумовых. 29 июня 2023 года опекуншу взяли под стражу, и она остается в СИЗО до сих пор. В ходе судебного разбирательства были допрошены многочисленные свидетели. Племянник семьи Даниил Егольников первоначально давал показания в качестве свидетеля, но позднее был признан одним из соучастников преступления. Супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам лишения свободы за истязания мальчика и лишен воинского звания. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...