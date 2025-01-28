Истязатель убитого Далера Бобиева спустя два месяца вышел на свободу

Свердловчанин, получившего срок за истязания Далера Бобиева, отправился в ДНР

29 января 2025 в 14:34 Размер текста - 17 +

Александра Наумова осудили 27 сентября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Екатеринбуржец Александр Наумов, осужденный на пять лет за жестокое обращение с приемным шестилетним мальчиком Далером Бобиевым, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Его определили в штурмовой отряд, поделился с журналистом URA.RU источник, знакомый с ходом громкого уголовного дела. «Наумов отправился на спецоперацию в ноябре и был зачислен в штурмовую роту. С момента прибытия в ДНР на связь с близкими он не выходил», — отметил собеседник агентства. «Он решил участвовать в боевых действиях, чтобы сократить срок своего наказания». Редакция URA.RU запросила комментарий у адвоката Жанны Калегиной, которая представляла интересы Наумова в суде. На момент публикации материала ответ не поступил. 26 июня 2023 года история о пропаже Далера потрясла общественность. Опекунша ребенка Вероника Наумова обратилась в СМИ с призывом о помощи, заявив, что мальчик ранее демонстрировал проблемы с психическим здоровьем, был замкнутым и уже пытался убежать из дома. Более тысячи человек приняли участие в масштабных поисковых мероприятиях. Спустя три дня после исчезновения тело Далера было обнаружено в спортивной сумке в гараже, который принадлежал семье Наумовых. 29 июня 2023 года опекуншу взяли под стражу, и она остается в СИЗО до сих пор. В ходе судебного разбирательства были допрошены многочисленные свидетели. Племянник семьи Даниил Егольников первоначально давал показания в качестве свидетеля, но позднее был признан одним из соучастников преступления. Супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам лишения свободы за истязания мальчика и лишен воинского звания. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Александр Наумов, осужденный на пять лет за жестокое обращение с приемным шестилетним мальчиком Далером Бобиевым, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Его определили в штурмовой отряд, поделился с журналистом URA.RU источник, знакомый с ходом громкого уголовного дела. «Наумов отправился на спецоперацию в ноябре и был зачислен в штурмовую роту. С момента прибытия в ДНР на связь с близкими он не выходил», — отметил собеседник агентства. «Он решил участвовать в боевых действиях, чтобы сократить срок своего наказания». Редакция URA.RU запросила комментарий у адвоката Жанны Калегиной, которая представляла интересы Наумова в суде. На момент публикации материала ответ не поступил. 26 июня 2023 года история о пропаже Далера потрясла общественность. Опекунша ребенка Вероника Наумова обратилась в СМИ с призывом о помощи, заявив, что мальчик ранее демонстрировал проблемы с психическим здоровьем, был замкнутым и уже пытался убежать из дома. Более тысячи человек приняли участие в масштабных поисковых мероприятиях. Спустя три дня после исчезновения тело Далера было обнаружено в спортивной сумке в гараже, который принадлежал семье Наумовых. 29 июня 2023 года опекуншу взяли под стражу, и она остается в СИЗО до сих пор. В ходе судебного разбирательства были допрошены многочисленные свидетели. Племянник семьи Даниил Егольников первоначально давал показания в качестве свидетеля, но позднее был признан одним из соучастников преступления. Супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам лишения свободы за истязания мальчика и лишен воинского звания. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.