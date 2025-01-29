В Челябинской области мигрантам аннулировали рабочие патенты

Сотрудники управления по вопросам миграции Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» аннулировали рабочие патенты 28 мигрантам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, это результат всего за два дня операции, мероприятия будут продолжены.
«За два дня проведения мероприятия аннулировано 28 патентов, выданных иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности. А в текущем году аннулировано уже более 140 патентов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.
Причиной для аннулирования патентов стало непрохождение в установленный срок медицинского освидетельствования. Теперь иностранцы должны выехать из страны. В ином случае они будут депортированы.
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