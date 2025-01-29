В Челябинской области мигрантам аннулировали рабочие патенты

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерявшие патент на работу мигранты обязаны выехать из России
Потерявшие патент на работу мигранты обязаны выехать из России Фото:

Сотрудники управления по вопросам миграции Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» аннулировали рабочие патенты 28 мигрантам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, это результат всего за два дня операции, мероприятия будут продолжены.

«За два дня проведения мероприятия аннулировано 28 патентов, выданных иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности. А в текущем году аннулировано уже более 140 патентов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

Причиной для аннулирования патентов стало непрохождение в установленный срок медицинского освидетельствования. Теперь иностранцы должны выехать из страны. В ином случае они будут депортированы.

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Сотрудники управления по вопросам миграции Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» аннулировали рабочие патенты 28 мигрантам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, это результат всего за два дня операции, мероприятия будут продолжены. «За два дня проведения мероприятия аннулировано 28 патентов, выданных иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности. А в текущем году аннулировано уже более 140 патентов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. Причиной для аннулирования патентов стало непрохождение в установленный срок медицинского освидетельствования. Теперь иностранцы должны выехать из страны. В ином случае они будут депортированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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