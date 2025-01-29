В Челябинской области построят заводы по переработке льна

В Челябинской области построят два завода по переработке льна. Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства Евгений Литвинов, здесь будут производиться масло и жмых. На третьем заводе займутся переработкой подсолнечника.
«Планируется строительство двух заводов по льну в Челябинской области, а также маслоэкстракционного завода по подсолнечному маслу. Идем к реализации этих проектов», — заявил Литвинов в ходе пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».
На льняных производствах основной целью является производство масла, вспомогательной — жмыха на корм скоту. Инвесторы в настоящее время формируют площадки под цеха и готовят проектно-сметную документацию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, один из заводов для работы со льном «Чебаркульская птица» (холдинг «Союзпищепром») построит в Чебаркульском районе. Планы на второе предприятие заявил его возможный инвестор «Троицкий элеватор» с тем, чтобы возвести завод в Троицке. Возведение предприятия по переработке подсолнечника начнется в 2026 году. В органах власти пока не назвали места размещения. Источник URA.RU допустил, что производство заработает в Копейске. Его мощность составит 200 тысяч тонн продукции в год.
Регион наращивает площади под масленичными культурами. В результате приложенных усилий в минсельхозе отчитались о росте выпуска данного вида продукции.
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