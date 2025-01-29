Школьник попытался сжечь административное здание в Москве

Школьник предпринял попытку поджога административного здания в районе Внуково в Москве, действуя под воздействием украинских телефонных мошенников. Об этом рассказали в оперативных службах.
«Неизвестный разбил окно в управе района Внуково, а потом кинул туда бутылку с зажигательной смесью», — передает сообщение оперслужб ТАСС. Там добавили, что вскоре подросток был задержан. Мошенники, вероятно, были с Украины, и прежде чем спровоцировать подростка на поджог, выманили у него около миллиона рублей, которые он взял у родителей и перевел злоумышленникам.
Также мошенники позвонили родителям мальчика с ложным сообщением о его похищении и потребовали выкуп. Планы злоумышленников нарушила сестра школьника, которая вызвала полицию. Сотрудники МВД смогли остановить общение с мошенниками.
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