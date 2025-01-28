В Пермском крае увеличен размер единого пособия на детей

В Пермском крае пересчитан размер единого пособия на детей. Это связано со вступившим с 1 января в силу новым размером прожиточного минимума, который утвержден на уровне 16 314 рублей. Получателями пособия являются семьи, имеющие детей (в том числе малообеспеченные), и беременные женщины.
«В этом году размер пособий на детей составит: 7 912,50 рубля (50% от прожиточного минимума); 11 868,75 рубля (75%); 15 825 рублей (100%). На беременных женщин: 8 891 рубль (50%); 13 336,75 рубля (75%); 17 782 рубля (100%)», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Отделение СФР по Пермскому краю.
Выплаты для беременных рассчитываются, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, для детей — из прожиточного минимума на ребенка. Помимо этого, пересчитаны ежемесячная выплата из средств маткапитала и пособие в связи с рождением (усыновлением) ребенка. В текущем году их размер составил 15 825 рублей.
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