«Дети уехали»: Лариса Долина рассказала о серьезных переменах в жизни

Певица Лариса Долина пожаловалась на то, что от нее съехали дети. До недавнего времени певица жила в своей московской квартире вместе с единственной дочкой Ангелиной и внучкой Сашенькой. Но сейчас в жизни легендарной артистки произошли серьезные изменения. Почему это произошло, выяснило URA.RU.
Лариса Александровна о дочке и внучке всегда говорит с гордостью. Певица не скрывает: в их отношениях — полное доверие и взаимопонимание. Лина — права рука Долиной в работе, а у Александры есть все шансы превзойти успех звездной бабушки. Девочка мечтает стать актрисой и активно выступает вместе с Ларисой Александровной на сцене. Раньше они все свободное время проводили вместе. Но сейчас все изменилось.
«Я очень скучаю по детям, потому что они переехали от меня, — призналась Лариса Александровна. — Так сложилось».
Певица говорит, что никаких конфликтов в звездной семье не было. Оказалось, что переезд — вынужденная мера.
«Сашка уже взрослая, — делится Лариса Александровна. — Ей нужно пространство, отдельная комната. Моя квартира не могла ей дать такую возможность. У меня нет отдельной комнаты для внучки. Это должна быть другая квартира, побольше. Поэтому сейчас они живут отдельно».
По словам певицы, несмотря на переезд, она в курсе всего происходящего в жизни дочки и внучки. Лариса Александровна рассказывает, что Сашенька учится в специализированной школе с творческим уклоном. Правда, певица признается: нагрузка в учебном заведении чрезмерная.
«Сашка приходит домой совершенно мертвая, а ей еще нужно домашнюю работу делать к следующему дню, — вздыхает певица. — Но она справляется».
На днях Лариса Долина впервые сделала заявление о личной жизни. Исполнительница хита «Погода в доме» призналась, что не хочет выходить замуж. Артистка трижды ходила в ЗАГС, но больше не собирается. По словам Долиной, ей комфортно жить без мужчины.
«Возможно, что мужчина в моей жизни появится, а так мне очень хорошо одной, — заявила Долина. — Правда, мне очень хорошо».
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