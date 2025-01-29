В Петербурге на автодилера пожаловались из-за массовых увольнений без выплаты зарплат

«Осторожно, новости»: в Петербурге на «Автополе» подали в суд экс-сотрудники
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам выплатили по 12 тысяч рублей вместо их обычной зарплаты, рассказали telegram-каналу
Сотрудникам выплатили по 12 тысяч рублей вместо их обычной зарплаты, рассказали telegram-каналу Фото:

В Санкт-Петербурге бывшие сотрудники компании «Автополе», занимающейся поставками зарубежных автомобилей, пожаловались на массовые принудительные увольнения и невыплаты зарплат. Как рассказали сотрудники telegram-каналу «Осторожно, новости», после снижения продаж в ноябре, руководство заставило более 50 сотрудников взять неоплачиваемые отпуска, а затем предложило увольнение.

«Нам выплатили оклад, но он минимальный по городу. Средняя зарплата моих сотрудников — 150–200 тысяч рублей, им пришло по 12. И уволили всех в неудачный для нашего бизнеса сезон», — передает telegram-канал слова бывшего руководителя отдела продаж компании Сергея Мудрова. Экс-работники утверждают, что им задолжали за последний месяц работы, а также не выплатили компенсацию за увольнение. Общее число уволенных достигает не менее 50 человек.

Бывшие сотрудники уже обратились с претензиями в суд и прокуратуру. URA.RU направило запрос компании «Автополе», чтобы предоставить ей возможность изложить свою позицию по поводу жалоб бывших сотрудников. На момент публикации материала ответ не поступил.

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В Санкт-Петербурге бывшие сотрудники компании «Автополе», занимающейся поставками зарубежных автомобилей, пожаловались на массовые принудительные увольнения и невыплаты зарплат. Как рассказали сотрудники telegram-каналу «Осторожно, новости», после снижения продаж в ноябре, руководство заставило более 50 сотрудников взять неоплачиваемые отпуска, а затем предложило увольнение. «Нам выплатили оклад, но он минимальный по городу. Средняя зарплата моих сотрудников — 150–200 тысяч рублей, им пришло по 12. И уволили всех в неудачный для нашего бизнеса сезон», — передает telegram-канал слова бывшего руководителя отдела продаж компании Сергея Мудрова. Экс-работники утверждают, что им задолжали за последний месяц работы, а также не выплатили компенсацию за увольнение. Общее число уволенных достигает не менее 50 человек. Бывшие сотрудники уже обратились с претензиями в суд и прокуратуру. URA.RU направило запрос компании «Автополе», чтобы предоставить ей возможность изложить свою позицию по поводу жалоб бывших сотрудников. На момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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