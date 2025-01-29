Под Нижним Тагилом поезд насмерть снес человека

29 января 2025 в 15:01 Размер текста - 17 +

Экстренное торможение не помогло избежать аварии Фото: Ася Бронникова © URA.RU На 326-м километре перегона станций Лая — Баранчинская (Свердловская область) утром 29 января поезд снес 29-летнего мужчину, который перебегал пути. Мужчина скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительная причина случившегося — неосторожные действия самого погибшего», — пояснили в ведомстве. Правоохранители организовали проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также участку дороги, где случилось происшествие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 326-м километре перегона станций Лая — Баранчинская (Свердловская область) утром 29 января поезд снес 29-летнего мужчину, который перебегал пути. Мужчина скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительная причина случившегося — неосторожные действия самого погибшего», — пояснили в ведомстве. Правоохранители организовали проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также участку дороги, где случилось происшествие.