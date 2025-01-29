Под Нижним Тагилом поезд насмерть снес человека

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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
Экстренное торможение не помогло избежать аварии Фото:

На 326-м километре перегона станций Лая — Баранчинская (Свердловская область) утром 29 января поезд снес 29-летнего мужчину, который перебегал пути. Мужчина скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительная причина случившегося — неосторожные действия самого погибшего», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители организовали проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также участку дороги, где случилось происшествие.

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На 326-м километре перегона станций Лая — Баранчинская (Свердловская область) утром 29 января поезд снес 29-летнего мужчину, который перебегал пути. Мужчина скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительная причина случившегося — неосторожные действия самого погибшего», — пояснили в ведомстве. Правоохранители организовали проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также участку дороги, где случилось происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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