Под Нижним Тагилом поезд насмерть снес человека

На 326-м километре перегона станций Лая — Баранчинская (Свердловская область) утром 29 января поезд снес 29-летнего мужчину, который перебегал пути. Мужчина скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
«Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительная причина случившегося — неосторожные действия самого погибшего», — пояснили в ведомстве.
Правоохранители организовали проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также участку дороги, где случилось происшествие.
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