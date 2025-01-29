Школьница (16 лет), которая скончалась в подъезде екатеринбургского дома на Фрезеровщиков, 5 (Эльмаш), пробралась туда с друзьями с помощью хитрости. Ни она, ни ее шестеро приятелей не живут в этой высотке. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов многоэтажного дома.
«По камерам видно, как пацан из этой компании перепрыгнул через ворота, а потом открыл дверь во двор остальным. Затем они попали в подъезд, поднялись на 16-й этаж, где стали сидеть, курить, что-то пить. Когда девочке стало плохо, остальные в панике разбежались», — вспоминает собеседник агентства.
Кто вызвал скорую помощь, он ответить затруднился. Но, по его словам, было много врачей и полицейских.
По данным URA.RU, компания сидела на лестничном марше между 16-м и 17-м этажами. Пили энергетики и ели сухарики, которые купили в «Пятерочке», что находится в этом же здании. Камер в подъезде нет.
В какой-то момент школьнице стало плохо, она забилась в конвульсиях, упала на пол, а изо рта пошла пена. Девушка перестала дышать и посинела. Точная причина смерти, пока неясна. Тело направили на экспертизу.
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