В Екатеринбурге студенты из Индии массово заразились оспой

В Екатеринбурге пять первокурсников Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), которые приехали из Индии, заболели ветряной оспой. Всех заразившихся госпитализировали, а в учреждении объявили карантин, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Контактные с заболевшими (по месту жительства и учебы) переведены на дистанционное обучение до 10 февраля. В адрес университета направлено предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий. За контактными установлено медицинское наблюдение», — говорится в посте telegram-канала ведомства.
Управление Роспотребнадзора региона организовало эпидрасследование. «Ситуация остается на контроле. Эффективной мерой профилактики ветряной оспы является вакцинация», — подчеркнули в РПН.
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