В Екатеринбурге студенты из Индии массово заразились оспой

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Заразившихся госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пять первокурсников Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), которые приехали из Индии, заболели ветряной оспой. Всех заразившихся госпитализировали, а в учреждении объявили карантин, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Контактные с заболевшими (по месту жительства и учебы) переведены на дистанционное обучение до 10 февраля. В адрес университета направлено предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий. За контактными установлено медицинское наблюдение», — говорится в посте telegram-канала ведомства.

Управление Роспотребнадзора региона организовало эпидрасследование. «Ситуация остается на контроле. Эффективной мерой профилактики ветряной оспы является вакцинация», — подчеркнули в РПН.

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В Екатеринбурге пять первокурсников Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), которые приехали из Индии, заболели ветряной оспой. Всех заразившихся госпитализировали, а в учреждении объявили карантин, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Контактные с заболевшими (по месту жительства и учебы) переведены на дистанционное обучение до 10 февраля. В адрес университета направлено предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий. За контактными установлено медицинское наблюдение», — говорится в посте telegram-канала ведомства. Управление Роспотребнадзора региона организовало эпидрасследование. «Ситуация остается на контроле. Эффективной мерой профилактики ветряной оспы является вакцинация», — подчеркнули в РПН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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