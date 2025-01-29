В Екатеринбурге студенты из Индии массово заразились оспой

29 января 2025 в 15:20 Размер текста - 17 +

Заразившихся госпитализировали (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге пять первокурсников Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), которые приехали из Индии, заболели ветряной оспой. Всех заразившихся госпитализировали, а в учреждении объявили карантин, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Контактные с заболевшими (по месту жительства и учебы) переведены на дистанционное обучение до 10 февраля. В адрес университета направлено предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий. За контактными установлено медицинское наблюдение», — говорится в посте telegram-канала ведомства. Управление Роспотребнадзора региона организовало эпидрасследование. «Ситуация остается на контроле. Эффективной мерой профилактики ветряной оспы является вакцинация», — подчеркнули в РПН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пять первокурсников Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), которые приехали из Индии, заболели ветряной оспой. Всех заразившихся госпитализировали, а в учреждении объявили карантин, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Контактные с заболевшими (по месту жительства и учебы) переведены на дистанционное обучение до 10 февраля. В адрес университета направлено предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий. За контактными установлено медицинское наблюдение», — говорится в посте telegram-канала ведомства. Управление Роспотребнадзора региона организовало эпидрасследование. «Ситуация остается на контроле. Эффективной мерой профилактики ветряной оспы является вакцинация», — подчеркнули в РПН.