Мужчина в Калужской области убил троих лесничих и покончил с собой

В Калужской области мужчина взял в заложники несколько лесничих. При их освобождении трое человек погибли, после чего злоумышленник совершил самоубийство. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он также уточнил, что преступник покончил с собой.
По словам губернатора, инцидент с участием ранее судимого жителя, который занимался нелегальной вырубкой деревьев, произошел в Куйбышевском районе. Сотрудники лесничества оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря действиям правоохранительных органов, заложники были освобождены. В отношении погибшего мужчины возбуждено уголовное дело.
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