Мужчина в Калужской области убил троих лесничих и покончил с собой

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Преступник занимался незаконной вырубкой леса
Преступник занимался незаконной вырубкой леса Фото:

В Калужской области мужчина взял в заложники несколько лесничих. При их освобождении трое человек погибли, после чего злоумышленник совершил самоубийство. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он также уточнил, что преступник покончил с собой.

По словам губернатора, инцидент с участием ранее судимого жителя, который занимался нелегальной вырубкой деревьев, произошел в Куйбышевском районе. Сотрудники лесничества оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря действиям правоохранительных органов, заложники были освобождены. В отношении погибшего мужчины возбуждено уголовное дело.

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В Калужской области мужчина взял в заложники несколько лесничих. При их освобождении трое человек погибли, после чего злоумышленник совершил самоубийство. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он также уточнил, что преступник покончил с собой. По словам губернатора, инцидент с участием ранее судимого жителя, который занимался нелегальной вырубкой деревьев, произошел в Куйбышевском районе. Сотрудники лесничества оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря действиям правоохранительных органов, заложники были освобождены. В отношении погибшего мужчины возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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