В Екатеринбурге продают старинный особняк возле губернаторской резиденции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В доме есть подземный этаж
В доме есть подземный этаж Фото:

В Екатеринбурге выставили на торги дом Рожнова (ул. Пушкина, 21), построенный в 1870-е годы. Начальную цену трехэтажного здания установили 35,1 миллиона рублей с шагом аукциона в 1,7 млн рублей. Это следует из реестра лотов на сайте торгов.

Согласно электронному аукциону, один из этажей дома подземный. Площадь объекта составляет 162,3 квадратных метра, а земельного участка — 302 «квадрата». Назначение участка установлено для общественно-деловой застройки. Владелец сможет приспособить дом для своих нужд и снести его.

Заявки на участие в аукционе принимают с 25 января по 19 февраля. Торги проведут 21 февраля. Договор с победителем заключается в течение пяти дней со дня подведения итогов.

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В Екатеринбурге выставили на торги дом Рожнова (ул. Пушкина, 21), построенный в 1870-е годы. Начальную цену трехэтажного здания установили 35,1 миллиона рублей с шагом аукциона в 1,7 млн рублей. Это следует из реестра лотов на сайте торгов. Согласно электронному аукциону, один из этажей дома подземный. Площадь объекта составляет 162,3 квадратных метра, а земельного участка — 302 «квадрата». Назначение участка установлено для общественно-деловой застройки. Владелец сможет приспособить дом для своих нужд и снести его. Заявки на участие в аукционе принимают с 25 января по 19 февраля. Торги проведут 21 февраля. Договор с победителем заключается в течение пяти дней со дня подведения итогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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