В Екатеринбурге продают старинный особняк возле губернаторской резиденции. Фото

29 января 2025 в 16:27 Размер текста - 17 +

В доме есть подземный этаж Фото: сайт «ГИС Торги» В Екатеринбурге выставили на торги дом Рожнова (ул. Пушкина, 21), построенный в 1870-е годы. Начальную цену трехэтажного здания установили 35,1 миллиона рублей с шагом аукциона в 1,7 млн рублей. Это следует из реестра лотов на сайте торгов. Согласно электронному аукциону, один из этажей дома подземный. Площадь объекта составляет 162,3 квадратных метра, а земельного участка — 302 «квадрата». Назначение участка установлено для общественно-деловой застройки. Владелец сможет приспособить дом для своих нужд и снести его. Заявки на участие в аукционе принимают с 25 января по 19 февраля. Торги проведут 21 февраля. Договор с победителем заключается в течение пяти дней со дня подведения итогов. Фото: сайт «ГИС Торги» Фото: сайт «ГИС Торги» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выставили на торги дом Рожнова (ул. Пушкина, 21), построенный в 1870-е годы. Начальную цену трехэтажного здания установили 35,1 миллиона рублей с шагом аукциона в 1,7 млн рублей. Это следует из реестра лотов на сайте торгов. Согласно электронному аукциону, один из этажей дома подземный. Площадь объекта составляет 162,3 квадратных метра, а земельного участка — 302 «квадрата». Назначение участка установлено для общественно-деловой застройки. Владелец сможет приспособить дом для своих нужд и снести его. Заявки на участие в аукционе принимают с 25 января по 19 февраля. Торги проведут 21 февраля. Договор с победителем заключается в течение пяти дней со дня подведения итогов.