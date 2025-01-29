Где в Челябинске построят новые дороги в 2025 году

В Челябинске в 2025 году построят три новые дороги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые дороги построят в Центральном районе и на северо-западе
Новые дороги построят в Центральном районе и на северо-западе Фото:

В Челябинске в 2025 году построят три новые дороги. Две из них расположены на северо-западе, одну возведут в Ленинском районе. Также в городе появится мост через реку Миасс по автодороге на улице Черкасской и путепровод в Новосинеглазово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Дорога в Центральном районе города

Мэрия Челябинска утвердила строительство новой дороги в Центральном районе от улицы Академика Королева до Северной. Построить дорогу планируется к концу июля 2025 года. Новую дорогу построят в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от существующего примыкания улицы Академика Королева до улицы Северной. Протяженность четырехполосной дороги из асфальтобетона составит 450 метров, ширина тротуара 2,25 метра.

Долгожданная магистраль в «Парковом»

Также в 2025 году возведут дорогу в «Парковом» по улице Хариса Юсупова от улицы Скульптора Головницкого до жилого дома № 62 по Хариса Юсупова. Протяженность дороги составит чуть больше 380 метров. Дорогу решено построить до 26 сентября 2025 года. На строительство магистрали будет выделено более 135 миллионов рублей.

Дорога к жилым домам в Ленинском районе

Также до 23 сентября 2025 года по улице Бобруйской от Энергетиков до Агалакова построят новую дорогу протяженностью 472 метра. Проект предусматривает строительство автомобильной дороги местного значения, которая будет проходить рядом с жилыми домами, ее ширина 2 на 3,5 метра. На Бобруйской обустроят тротуар шириной 2—3 метра, ливневки и смонтируют светодиодное освещение.

Также в Челябинске ремонтируют мост через реку Миасс по автомобильной дороге по улице Черкасской на ЧМЗ. Контракт заключен на 2024-2027 годы. Помимо этого, в Челябинске строится путепровод в Новосинеглазово. Новый путепровод пройдет через железную дорогу, его возводят с опережением графика. Полностью готовый и благоустроенный путепровод будет введен в эксплуатацию летом 2026 года.

В Центральном районе от улицы Академика Королева до Северной возведут новую дорогу длиной 450 метров
В Центральном районе от улицы Академика Королева до Северной возведут новую дорогу длиной 450 метров
Фото:
в Челябинске в микрорайоне «Парковый» построят новую дорогу
в Челябинске в микрорайоне «Парковый» построят новую дорогу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в 2025 году построят три новые дороги. Две из них расположены на северо-западе, одну возведут в Ленинском районе. Также в городе появится мост через реку Миасс по автодороге на улице Черкасской и путепровод в Новосинеглазово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Дорога в Центральном районе города Мэрия Челябинска утвердила строительство новой дороги в Центральном районе от улицы Академика Королева до Северной. Построить дорогу планируется к концу июля 2025 года. Новую дорогу построят в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от существующего примыкания улицы Академика Королева до улицы Северной. Протяженность четырехполосной дороги из асфальтобетона составит 450 метров, ширина тротуара 2,25 метра. Долгожданная магистраль в «Парковом» Также в 2025 году возведут дорогу в «Парковом» по улице Хариса Юсупова от улицы Скульптора Головницкого до жилого дома № 62 по Хариса Юсупова. Протяженность дороги составит чуть больше 380 метров. Дорогу решено построить до 26 сентября 2025 года. На строительство магистрали будет выделено более 135 миллионов рублей. Дорога к жилым домам в Ленинском районе Также до 23 сентября 2025 года по улице Бобруйской от Энергетиков до Агалакова построят новую дорогу протяженностью 472 метра. Проект предусматривает строительство автомобильной дороги местного значения, которая будет проходить рядом с жилыми домами, ее ширина 2 на 3,5 метра. На Бобруйской обустроят тротуар шириной 2—3 метра, ливневки и смонтируют светодиодное освещение. Также в Челябинске ремонтируют мост через реку Миасс по автомобильной дороге по улице Черкасской на ЧМЗ. Контракт заключен на 2024-2027 годы. Помимо этого, в Челябинске строится путепровод в Новосинеглазово. Новый путепровод пройдет через железную дорогу, его возводят с опережением графика. Полностью готовый и благоустроенный путепровод будет введен в эксплуатацию летом 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...